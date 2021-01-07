Патриарх Кирилл: поход в храм не может уберечь от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в очередной раз призвал верующих внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать мерами предосторожности. Он также навал ошибочным убеждение, что вера в Бога может уберечь от заражения коронавирусом. Ранее он назвал глупыми людьми тех, кто не верит в COVID-19.

«Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею»,— сказал патриарх в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

По мнению патриарха, пренебрежение здоровьем — это грех, в то время как забота о жизни — обязанность человека. «Жизнь и здоровье — это дар Божий, и ответственность за этот дар несет сам человек. Поэтому всякое действие, которое может разрушить человеческую жизнь, подорвать здоровье,— если это действие является производным нашей доброй или в данном случае злой воли — это, несомненно, грех»,— добавил он.

Сегодня, в ночь на 7 января, в храмах по всей стране прошли рождественские службы. РПЦ рекомендовала пожилым людям воздержаться от походов в храм и посмотреть онлайн-трансляцию богослужения. На службу в храм Христа Спасителя в Москве пускали только по приглашениям.

По последним данным, в России выявлено более 23 тыс. новых случаев заражения и 506 летальных исходов. Общее число заразившихся достигло 3,3 млн человек, смертей — более 60 тыс. Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране.

О борьбе регионов с вирусом — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».