Патриарх Кирилл сравнил не верящих в коронавирус с безбожниками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал глупыми людьми тех, кто не верит в существование коронавируса и пренебрегает предписаниями медиков. Он сравнил их с неверующими и призвал людей вести себя в соответствие с медицинскими требованиями.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят»,— сказал он во время проповеди после литургии (цитата по ТАСС).

В январе РПЦ порекомендовала пожилым людям воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за распространения коронавируса. Представитель Московского патриархата отметил, что священники могут прийти домой к тем, кто не может посетить храмы. Православные храмы в Рождество при этом продолжают работать.