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Количество умерших от COVID-19 в России превысило 60 тысяч

За сутки коронавирус COVID-19 в России выявлен у 23 541 человека. Накануне, 6 января, было зарегистрировано 24 217 случаев заражения. Общее число заразившихся достигло 3 332 142. Умерли за сутки 506 человек. Днем ранее умерли 445 человек. Общее число летальных исходов составило 60 457. Выздоровели с начала пандемии 2 709 452 (+23 729 за сутки).

Регионы—лидеры по числу новых заразившихся:

  • Москва — 4871 (всего 843 425);
  • Санкт-Петербург — 3005 (267 002);
  • Московская область — 1228 (164 707);
  • Нижегородская область — 403 (73 057);
  • Воронежская область — 394 (48934).

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москвам — 76 (всего 11 728);
  • Санкт-Петербург — 69 (8204);
  • Московская область — 23 (3029);
  • Свердловская область — 17 (1631).

В России в большинстве регионов для борьбы с пандемией ограничительные меры были продлены на новогодние праздники. В ночь на 1 января были отменены уличные гуляния и ограничена работа общепита. Массовая вакцинация в стране началась в середине декабря. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность всем желающим россиянам привиться от COVID-19 во время новогодних праздников.

О борьбе регионов с вирусом — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».

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