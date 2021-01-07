Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19»,— говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Роспотребнадзора, суточный показатель заражения за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Охват суточного тестирования с начала года был на уровне 244,8 на 100 тыс. человек.

Сегодня, 7 января, в России выявлено более 23 тыс. новых случаев заражения и 506 летальных исходов. Общее число заразившихся достигло 3,3 млн человек, смертей — более 60 тыс.

О борьбе регионов с вирусом — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».