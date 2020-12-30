Песков: Путин «не бьется в истерике» из-за ситуации с Навальным

Ситуация с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального не вызывает у президента Владимира Путина «никаких чувств», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также сказал, что глава государства «не бьется в истерике» из-за этого дела.

Накануне против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие заявило, что он якобы потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц. По мнению оппозиционера, это указывает на то, что за его отравлением стоит президент. «Путин, похоже, просто бьется в истерике»,— заявил он.

«Вы знаете, Путин не бьется в истерике,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос “Ъ FM”.— Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете. Мы не обладаем этой информацией».

На вопрос о том, какие чувства вызывает у президента ситуация с Алексеем Навальным, господин Песков ответил: «У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством».

По словам пресс-секретаря, президенту докладывают об активности вокруг Алексея Навального, однако это не значит, что о любом деле «в отношении того или иного гражданина Российской Федерации докладывают президенту».

Напомним, 28 декабря ФСИН обвинила Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Такой вывод служба сделала по отчету о лечении политика в берлинской клинике «Шарите». ФСИН предупредила, что неисполнение обязанностей грозит оппозиционеру реальным сроком. Господин Навальный сейчас находится за границей: он проходил в Берлине лечение после предполагаемого отравления. В Кремле заявляли, что ограничений для возвращения Алексея Навального на родину нет.

Подробнее о лечении — в материале “Ъ” «The Lancet препарировал случай Алексея Навального».