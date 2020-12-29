Навальный о новом уголовном деле: спрогнозировать это было несложно

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал сообщение Следственного комитета России (СКР) о новом уголовном деле против него. По его мнению, спрогнозировать подобное «было несложно».

«Вчера они сообщили, что изменят условный срок по прежнему делу на реальный, а сегодня сообщают, что я украл половину пожертвований, которые вы перечислили на ФБК. Надеюсь, что экспертизой по делу занимался центр криминалистики ФСБ»,— написал господин Навальный в Instagram.

«Они до сих пор не возбудили дело о попытке моего убийства, зато начали дело против Соболь за то, что она позвонила в дверь одному из отравителей… Они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин»,— заявил оппозиционер.

Ранее СКР сообщил, что в отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство полагает, что господин Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.

Напомним, 29 декабря ФСИН обвинила Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Такой вывод служба сделала по отчету о лечении политика в клинике «Шарите». ФСИН предупредила, что неисполнение обязанностей грозит оппозиционеру реальным сроком. Господин Навальный сейчас находится в Берлине, где проходил лечение после предполагаемого отравления веществом типа «Новичок».