Кремль: нет никаких ограничений для возвращения Навального в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный может вернуться в Россию без каких-либо ограничений, как любой другой гражданин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он оказался за границей после того, как в августе его перевезли на лечение в Германию после предполагаемого отравления.

Вчера, 28 декабря московское управление ФСИН пригрозило Алексею Навальному заменой условного срока на реальный. Ведомство обвинило его в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поскольку его выписали из больницы 20 сентября. Это следовало из отчета берлинских врачей, опубликованном в журнале The Lancet. ФСИН потребовала от господина Навального явиться до 9 утра 29 декабря.

Господина Пескова во время пресс-колла спросили, означает ли угроза реального срока Алексею Навальному то, что он не сможет вернуться на родину. «Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может»,— ответил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также заявил, что Владимир Путин не в курсе требования ФСИН. «Послушайте, если вы думаете, что он (президент.— “Ъ”) вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Повестка дня достаточно обширная, достаточно напряженная — рабочая повестка дня»,— сказал пресс-секретарь. По его словам, «президент не осведомлен о требованиях ФСИН».

Речь идет об испытательном сроке господина Навального по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у «Многопрофильной процессинговой компании» через предприятие «Главное подписное агентство». В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно. В 2015 году Мосгорсуд увеличил его испытательный срок — с двух до пяти лет. В 2017 году ФСИН продлила испытательный срок до конца декабря 2020 года.

Подробнее об отчете берлинской клиники — в материале “Ъ” «The Lancet препарировал случай Алексея Навального».