В Раде призвали заменить Кушнера и Уиткоффа из-за высказываний о России
Председатель комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа следует отстранить от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение депутат высказал журналистам американского издания Politico. Причина его заявления — высказывания господина Кушнера о России.
Ранее в интервью германскому медиаконцерну Axel Springer Джаред Кушнер назвал президента России Владимира Путина «гроссмейстером политики». По его мнению, российский президент проявил стойкость, воздержавшись от применения ядерного оружия.
Кроме того, господин Кушнер охарактеризовал конфликт на Украине как гибридную войну между Россией и Европой, в которой Украина участвует человеческими ресурсами, а Европа — финансированием. Именно эта часть интервью вызвала наибольшее возмущение в Киеве, полагает Politico.