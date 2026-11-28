Кроме того, господин Кушнер охарактеризовал конфликт на Украине как гибридную войну между Россией и Европой, в которой Украина участвует человеческими ресурсами, а Европа — финансированием. Именно эта часть интервью вызвала наибольшее возмущение в Киеве, полагает Politico.