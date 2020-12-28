ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Московское управление ФСИН обвинило российского оппозиционера Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Такой вывод служба сделала по отчету о лечении политика в берлинской клинике «Шарите», опубликованному в журнале The Lancet. Из публикации следует, что господин Навальный был выписан из клиники 20 сентября. ФСИН предупредила, что неисполнение обязанностей грозит оппозиционеру реальным сроком.

«Условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской федерации»,— говорится в сообщении. Согласно упомянутой части статьи, если осужденный скрывается от контроля, начальник инспекции может направить в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного судом.

ФСИН направила господину Навальному уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. Об этом также проинформированы его адвокат и пресс-секретарь. Адвокат господина Навального Вадим Кобзев напсал в Twitter, что политику грозит реальный срок, если он не явится до 9 утра 29 декабря. «Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу "Ив Роше", если он не явится к ним завтра в 9 утра»,— сообщил он.

Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020

Сам господин Навальный отметил, что в статье, на которую ссылается ФСИН, говорится также об отравлении оппозиционера ингибитором холинэстеразы из группы препаратов «Новичок». «ФСИН, ссылаясь на статью в "Ланцете" требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен "Новичком". Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — написал политик в Twitter.

Речь идет об испытательном сроке господина Навального по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у «Многопрофильной процессинговой компании» через предприятие «Главное подписное агентство». В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно. В 2015 году Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Алексея Навального и штрафе 500 тыс. руб., но увеличил его испытательный срок — с двух до пяти лет. В 2017 году ФСИН продлила испытательный срок до конца декабря 2020 года.

Берлинская клиника «Шарите» 23 декабря опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении господина Навального. В отчете медики повторили, что, по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, политик был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок».