Год перемены мест Политическая жизнь Удмуртии в 2020 году была богата на кадровые перестановки

В 2020 году глава Удмуртии Александр Бречалов официально возглавил удмуртское отделение Единой России, потерял ряд видных членов своей команды, которые покинули республику из-за новых назначений, и заявил о дальнейших планах. В госсовете Удмуртии сменился председатель, нового мэра обрел Сарапул, Олег Бекмеметьев переизбрался на пост главы Ижевска, Фарит Губаев стал спикером гордумы. Одной из обсуждаемых историй стал продлившееся практически год противостояние между руководством контрольного комитета с одной стороны и правительства и госсовета с другой.

Кадровые перестановки

Год начался со структурных и кадровых изменений в администрации главы и правительства Удмуртии. Четверо заместителей руководителя администрации лишились своих постов, но продолжили работать в качестве начальников управлений, новым заместителем стала руководитель пресс-службы Светлана Пальчик. В новой структуре администрации больше управлений, при этом отмечается, что изменения призваны оптимизировать ее работу и сократить штатную численность на 10%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова одновременно назначена заместителем председателя правительства региона. По словам господина Бречалова, АПК для региона является ключевой сферой, поэтому «позицию министра надо усилить».

Также в начале года Геогий Щербак был назначен министром здравоохранения, до этого он был исполняющим обязанности.

Серьезные кадровые изменения произошли в правительстве в конце года. Ближайшая соратница Александра Бречалова, его советник Юлия Полетаева покинула пост и вернулась в Москву, чтобы перейти на работу в АНО «Диалог».

Генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов сменил Александра Свинина на посту первого вице-премьера правительства республики. Господин Свинин возглавил торгпредство РФ в Сингапуре. Вместо господина Сунцова врио директора корпорации стал его заместитель Владимир Смирнов.

Также пост вице-премьера, отвечающего за социальный блок, покинула Анастасия Муталенко, решившая отправиться за мужем в Санкт-Петербург, куда его перевели по работе. И.о. вице-премьера стала бывший директор сети клиник Доктор плюс Эльвира Пинчук, однако она сконцентрируется на вопросах здравоохранения. Остальные обязанности были перераспределены между другими членами президиума правительства.

В этом году сразу в двух вузах Удмуртии произошли изменения в руководстве. Алексей Шкляев избран ректором ИГМА, Андрей Брацихин назначен врио ректора ИжГСХА.

В июне Александр Полушкин назначен председателем Верховного суда Удмуртии. До этого 23 года суда возглавлял Юрий Суханов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов был избран секретарем удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия». До этого этот пост занимал Владимир Невоструев.

Отчет главы

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил 25 марта на сессии госсовета республики с ежегодным отчетом об итогах деятельности правительства в 2019 году. В своем отчете он перечислил ряд ошибок, которые допустило правительство региона в 2019 году, и назвал острые проблемы, которые предстоит решить в год настоящем. Так, по его словам, причинами разрушенных дорог этой весной являются нарушения прошлых лет — проведение ремонта участков в один слой, некачественное содержание и слабое планирование работ. Также он сообщил, что в больницах остается острая нехватка медицинского персонала, сохраняется проблема с отсутствием мест в образовательных учреждениях. Господин Бречалов заявил, что для поддержки предпринимательства в сложное время правительство региона готовит свои меры.

Выборы

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Удмуртии за семь дней составила 56,23%. Поддержали изменения в Основном законе 68,92% участников голосования, против высказались 30,1%. Выше процент голосов «за» в сельских районах, больше всего противников поправок в Октябрьском районе Ижевска. Среди регионов ПФО в Удмуртии наименьший результат по одобрению поправок и одна из самых низких явка.

В сентябре прошли выборы в гордуму Ижевска. Еще в начале года депутаты решили сократить состав с 42 до 35, увеличив количество одномандатников до 25 и уменьшив число списочников до 10. Явка на предварительные выборы кандидатов в депутаты гордумы Ижевска от «Единой России» составила около 3%. Из-за пандемии коронавируса праймериз впервые проходили в режиме онлайн. Все действующие депутаты гордумы, принимавшие участие в праймериз по одномандатным округам, одержали победу.

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии выбрали депутатов в думы пяти городов, в том числе Ижевска. Голосование проходило при низкой явке избирателей, «Единой России» удалось сохранить большинство в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле. В гордуме Можги у партии власти меньше половины мест. «Патриоты России» не смогли пройти в гордуму Ижевска, в муниципальный парламент вернулась «Справедливая Россия». В Сарапульской гордуме теперь представлены сразу шесть партий. Центризбирком Удмуртии опубликовал итоговый список депутатов городской думы Ижевска седьмого созыва, включая прошедших по партийным спискам. От мандатов отказались семь представителей «Единой России», два представителя ЛДПР, по одному от КПРФ и «Справедливой России», их места заняли кандидаты, шедшие следующими в списках в территориальной группе. Гордума Ижевска наполовину состоит из новых людей.

Фарит Губаев избран председателем городской думы Ижевска седьмого созыва. Олег Гарин, занимавший этот пост в прошлом созыве, стал его заместителем на постоянной основе. Николай Швецов избран заместителем на непостоянной основе. Позднее было решено ввести пост еще одного вице-спикера, на который избрали представительницу КПРФ Марию Бобылеву. Депутаты гордумы Ижевска переизбрали Олега Бекмеметьева на пост главы города. Его кандидатуру поддержал 31 народный избранник. За его конкурента — начальника управления экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии Евгения Леонтьева — проголосовали два человека.

Михаил Трофимов переизбран главой города Можга. Он смог набрать необходимое количество голосов депутатов городской думы только со второй попытки. После первого голосования представители фракций «Единая Россия» и «Родина» заявили, что некоторые депутаты «не смогли правильно заполнить бюллетень» и решили провести процедуру повторно. Члены фракции КПРФ в знак протеста покинули зал заседаний.

Александр Ессен еще до объявления нового конкурса на пост главы Сарапула покинул эту должность, он перешел на работу в КБЭ XXI века. Главой города был избран Виктор Шестаков.

Перемены в госсовете

Председатель госсовета Удмуртии Алексей Прасолов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом решении сегодня на аппаратном совещании с органами власти республики объявил глава региона Александр Бречалов. Сам 69-летний спикер парламента пояснил, что «пора отдыхать». Эксперты говорят, что настоящей причиной ухода господина Прасолова стал конфликт с руководством республики. По данным источников “Ъ-Удмуртия”, сложить полномочия председателя госсовета попросила группа депутатов.

Новым председателем госсовета был избран Владимир Невоструев, занимавший до этого пост первого заместителя и уже возглавлявший ранее республиканский парламент. Надежда Михайлова была повышена до первого вице-спикера. Александр Прозоров стал зампредседателя. Руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров возглавил комиссию по экономической политике. В конце года о сложении полномочий депутата объявил председатель комиссии по бюджету. Кроме того, была образована новая постоянная комиссия по физкультуре, спорту и молодежной политике, которую возглавил Иван Черезов.

Скандал вокруг ГКК

На февральской сессии госсовета председатель государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) Борис Сарнаев раскритиковал правительство республики за нереалистичность планирования доходной части бюджета и заявил о выявленных финансовых нарушениях на 2,3 млрд руб. Выступая с ежегодным докладом на сессии госсовета республики, он назвал «кадровой чехардой» проведенную оптимизацию в органах власти, которая, по его мнению, не дала бюджетного эффекта. При этом он высказался против сокращения численности сотрудников ГКК, предложенного ранее главой региона. Ряд депутатов назвали отчет господина Сарнаева необъективным, премьер Ярослав Семенов заявил, что правительство готово дать ответ по каждому пункту «обвинений».

Фото: пресс-служба госсовета Удмуртии

На сессии госсовета в октябре депутаты высказали претензии в адрес господина Сарнаева по поводу того, что он отказался предоставить информацию по запросу. Он в свою очередь обвинил их в распространении недостоверной информации и подал в суд.

В ноябре депутаты внесли изменения в закон о ГКК, который в частности понижал предельный возраст председателя до 60 лет. В результате 62-летний Борис Сарнаев был смещен с должности. В декабре на этот пост избрали начальника управления Минюста РФ в Удмуртии Ольгу Филиппову.

Планы на будущее

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал журналистам возможность пойти на второй срок во время презентации подходов к реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Господин Бречалов сообщил, что по-прежнему хочет работать в республике, но решение идти на выборы или нет «зависит от поддержки граждан и от эффективности команды». Саму стратегию развития региона он назвал «очень сложным» документом, «планом работы» для властей вне зависимости от того, какая команда будет управлять республикой.

Михаил Красильников