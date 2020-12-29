«Новое величие» ушло на Новый год

Мосгорсуд согласился исследовать заключение экспертов о том, что признанное ранее экстремистским сообщество «Новое величие» не представляло реальной угрозы для государства, а поведение ее участников должно быть «расценено как ролевая игра». Об этом “Ъ” сообщили адвокаты по громкому уголовному делу, уточнив, что, по мнению специалистов, в пользу этой версии говорит тот факт, что «для ребят даже сбор денег на принтер был целой проблемой — они три месяца обсуждали его покупку и так и не смогли организоваться, чтобы его купить, не говоря уже о подготовке переворота». При этом сегодня суд отложил прения сторон и вынесение апелляционного решения на приговоры семерым фигурантам на январь следующего года.

Апелляцию на приговоры фигурантам дела о так называемом экстремистском сообществе «Новое величие» начали рассматривать 2 декабря после двух переносов — коронавирусом болела одна из фигуранток Анна Павликова. Завершение заседания в 2020 году, как ожидала защита, также было перенесено во вторник — теперь уже из-за болезни адвоката госпожи Павликовой Николая Фомина. Ранее он пояснил “Ъ”, что находится на обязательном двухнедельном карантине, который «истекает 30 декабря», и усомнился, что суд перенесет прения сторон из-за его отсутствия. Однако, как следует из онлайн-трансляции судебных заседаний по делу «Нового величия», коллегия судей Мосгорсуда под председательством Юлии Комлевой отметила во вторник «активную позицию» Николая Фомина в процессе и отложила заседание на 12 января 2021 года. Таким образом, в прениях сторон осталось выступить господину Фомину и государственным обвинителям Ирине Васильевой и Ольге Найпак.

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Могсгорсуд рассматривает апелляцию на приговоры семерым фигурантам дела о «Новом величии», которым в августе дали от четырех лет условно до семи лет колонии за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) с целью госпереворота.

Все приговоренные настаивают на своей невиновности и указывают, что «Новое величие» создали провокаторы спецслужб, один из которых фигурирует в материалах дела как «Руслан Д.», «Руслан Данилов», «Раду Зелинский» и «тайный свидетель Константинов».

Адвокат Александр Борков, представляющий интересы Дмитрия Полетаева (приговорен к шести годам условно), рассказал “Ъ”, что на стадии апелляции Мосгорсуд «отказал защите в большинстве ходатайств, в том числе о повторном допросе Павла Ребровского». Напомним, это еще один фигурант данного дела, который сначала заключил сделку со следствием, а летом 2019 года, когда его привлекли в качестве свидетеля для рассмотрения основного дела, отказался от признания вины. Господин Ребровский заявил, что «дал показания под давлением следствия», пояснив, что «следователь все придумал». Позднее Павел Ребровский заявил “Ъ”, что передумал «оговаривать ребят». В октябре Павла Ребровского приговорили к шести годам колонии.

«Все тезисы защитников, выступивших в прениях сторон в апелляции, так или иначе сводились к провокации со стороны спецслужб, мы продолжаем настаивать на отмене решения суда первой инстанции и полной невиновности наших доверителей,— пояснил “Ъ” господин Борков.— В деле отсутствует не только состав, но также доказанный мотив якобы совершенного преступления».

Суд на стадии апелляции приобщил к материалам дела комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, которую готовили по требованию защиты, но не исследовал суд первой инстанции, Люблинский суд Москвы, рассказала “Ъ” адвокат Светлана Сидоркина. Она представляет Руслана Костыленкова, который приговорен к семи годам колонии и заявлял о пытках и принуждению к признанию вины при задержании.

По словам госпожи Сидоркиной, в заключении экспертов говорится «о невозможности воспринимать "Новое величие" как реальную угрозу государству, поскольку это (поведение.— “Ъ”) может быть расценено как ролевая игра».

«Специалисты говорят о незрелости (фигурантов.— “Ъ”), делая этот вывод из содержания документов, на основании которых якобы действовало так называемое сообщество,— пояснила госпожа Сидоркина.— То есть они даже не понимали основополагающих принципов и допускали грубые ляпы: Европейскую конвенцию по правам человека они называют (в переписках, имеющихся в материалах дела.— “Ъ”) Комитетом ООН по правам человека. Также о «ролевой игре "Новое величие"», по мнению экспертов, говорит и тот факт, что для ребят даже сбор денег на принтер был целой проблемой — они три месяца обсуждали его покупку и так и не смогли организоваться, чтобы его купить, не говоря уже о подготовке какого-то переворота».

Как ранее сообщал “Ъ” семеро фигурантов данного уголовного дела изначально заявляли не только о провокации спецслужб, но и о том, что специальное помещение для встреч, покупку принтера для печати агитматериалов и устав сообщества взял на себя внедренный в сообщество провокатор. Об этом в Мосгорсуде, выступая в прениях, также напоминали защитники. В частности, адвокат Ольга Карлова спрашивала суд, почему «Руслан Д.» «не находится на скамье подсудимых».

В разговоре с “Ъ” Светлана Сидоркина напомнила, что провокаторов было несколько: «Они поддерживали эту ролевую игру, провоцировали на диалоги, чтобы заставить ребят высказываться (критически по отношению к действующей власти.— “Ъ”)».

Мария Старикова