Что ждет россиян в январе 2021 года Краткий обзор основных законодательных изменений

Платные вытрезвители, индексация социальных выплат, новые противопожарные правила и другие нововведения.

С 1 января НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. в год повысится до 15%. Полученные дополнительные доходы бюджета будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

Как Владимир Путин обосновал повышение налога — в материале “Ъ”.

С 1 января россиянам, впервые устроившимся на работу, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Сотрудники предприятий, выбравшие этот формат в 2020 году, смогут внести в электронную книжку записи о полном стаже. В дальнейшем всю информацию о своем стаже можно будет получить через Единый портал госуслуг.

Как в Госдуме принимали закон об электронных книжках — в материале “Ъ”.

С 1 января вступает в силу закон «Об особенностях удаленной работы». В частности, он предусматривает, что удаленка не может быть поводом для снижения заработной платы при сохранении объема работы. Уволить удаленного сотрудника могут за невыход на связь с работодателем в течение двух рабочих дней без серьезной причины.

Подробнее о законе — в материале “Ъ”.

С 1 января вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. Их станет в пять раз меньше. Устаревшие положения были отменены.

Как Роспотребнадзор реализует механизм «регуляторной гильотины» — в материале “Ъ”.

С 1 января вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает юридическое определение как самим «цифровым активам», так и понятию «цифровая валюта» и запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг. Под запрет подпадает и реклама оплаты с помощью криптовалют.

Подробнее о законе — в материале “Ъ”.

С 1 января вступает в силу обновленный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В новом списке только 100 пунктов вместо 400. Теперь женщины могут стать машинистом электропоезда, боцманом или матросом на судне, водителем большегрузов.

Как обновили список запрещенных для женщин профессий — в материале “Ъ”.

С 1 января отменяется особый режим единого налога на вмененный доход. Альтернатива для предпринимателей — упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Не определившиеся до конца 2020 года автоматически будут переведены на общую систему налогообложения.

Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”.

С 1 января налог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В ПФР будет отчисляться 6%, в соцстрах — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной.

Чем поможет и помешает производителям ПО изменение налогообложения — в материале “Ъ”.

С 1 января НДФЛ со стандартной ставкой 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам и облигациям, которая превышает проценты с 1 млн руб. по ключевой ставке Банка России.

Как нововведение отразилось на вкладчиках — в материале “Ъ”.

С 1 января вступает в силу ряд законов, позволяющих гражданам старше 16 лет активно участвовать в решении муниципальных вопросов, а также дающих возможность реализовать предложенные ими проекты инициативного финансирования.

О новой государственной политике в отношении муниципалитетов — в материале “Ъ”.

С 1 января вырастет минимальная розничная цена на алкоголь. Самая дешевая бутылка водки объемом 0,5 л будет стоить не 230 руб., а 243 руб., бутылка коньяка — 446 руб. Минимальная стоимость бутылки игристого объемом 0,75 л составит 169 руб.

О ситуации на российском рынке алкоголя во время пандемии — в материале “Ъ”.

С 1 января субъекты РФ смогут создавать платные вытрезвители. Пребывание в таком заведении обойдется в среднем в 1,5 тыс. руб. за ночь.

Как Госдума решила воссоздать систему вытрезвителей — в материале “Ъ”.

С 1 января будет упрощено получение госуслуг. В частности, предоставляющие их органы перестанут требовать от граждан сведения об их заработке, а также решения, заключения и разрешения органов опеки и попечительства.

Как изменится Единый портал госуслуг — в материале “Ъ”.

С 1 января налоговые органы получат право проводить камеральную проверку в отношении отдельных доходов физических лиц без представленной декларации по НДФЛ.

Подробнее о налоговом мониторинге — в материале “Ъ”.

С 1 января сведения о транспортном и земельном налогах будут автоматически формироваться в базе данных ФНС России. Также вводится фиксированный срок оплаты этих налогов — до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Как Минпромторг предлагал изменить транспортный налог — в материале “Ъ”.

С 1 января вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, отелям, включающим больше 15 номеров, за отсутствие свидетельства о присвоении категории грозит штраф, а при заселении несовершеннолетних администратор должен будет потребовать нотариально заверенное согласие родителей.

Подробнее о присвоении отелям категории — в материале “Ъ”.

С 1 января в России будет запрещен оборот немаркированной продукции легкой промышленности, а также начнет работу единая система маркировки и отслеживания товаров.

О результатах внедрения маркировки товаров — в материале “Ъ”.

С 1 января российские винодельни, производящие вино из собственного винограда, смогут увеличить обороты. Теперь им разрешается производить не 5 тыс., а 15 тыс. декалитров в год.

Какие российские вина Роскачество считает лучшими — в материале “Ъ”.

С 1 января размер материнского капитала за первого ребенка составит 483 881 руб., за второго — 155 550 руб. Для семей, не получивших маткапитал за первенца, он будет равен 639 432 руб.

Подробнее об индексации — в материале “Ъ”.

С 1 января МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб. При этом прожиточный минимум увеличится на 3% и будет равен 11 653 руб. Изменятся и правила расчета этих величин. Теперь они будут рассчитываться исходя из среднего дохода работающего населения.

Как Госдума предлагала рассчитывать МРОТ — в материале “Ъ”.

С 1 января Федеральный фонд ОМС получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Теперь именно ФФОМС будет заниматься спорами застрахованных граждан с медорганизациями.

Как Минздрав скорректировал принципы работы системы ОМС — в материале “Ъ”.

С 1 января начнет работу система прямых выплат по больничным листам. Застрахованные граждане будут получать пособия от Фонда социального страхования, а не от работодателя.

Как будет работать механизм перевода средств — в материале “Ъ”.

С 1 января водители сами смогут укомплектовывать автомобильные аптечки в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. Автовладельцы больше не обязаны покупать готовые медицинские наборы.

О новом составе аптечек для оказания первой помощи при ДТП — в материале “Ъ”.

С 1 января вступают в силу новые противопожарные правила. Теперь на территории частных домов будет запрещено сжигать мусор, готовить еду на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест, а также устанавливать в жилых зданиях металлические печи незаводского производства.

Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”.

С 28 января вводится особый экспериментальный правовой режим для проектов в сфере цифровых инноваций, так называемые цифровые песочницы.

Подробнее об экспериментальных правовых режимах — в материале “Ъ”.