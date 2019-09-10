Роспотребнадзор к 2021 году в 40 раз сократит количество санитарных норм и правил

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Роспотребнадзор к 1 января 2021 года намерен сократить с 424 до 10 количество нормативно-правовых актов, описывающих санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормы. Их будут дополнять методические рекомендации и иллюстрированные пособия.

Актуализация нормативов и правил идет в ведомстве с января 2019 года. Ученые и эксперты уже пересмотрели 58 документов по разделу «Эпидемиология», сформировав все требования в единый проект санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней». Также актуализированы все 65 гигиенических нормативов факторов среды обитания.

Продолжается актуализация санитарных правил по разделу «Гигиена»: проведена структурная оптимизация 301 акта, сформированы проекты 8 санитарных правил по основным направлениям («услуги», «условия проживания и содержание территории», «условия труда и производственные процессы», «условия воспитания и обучения детей и подростков», «радиационная безопасность», «транспорт», «требования для «специальных объектов», «общественное питание»). Подготовлен проект единого акта в сфере общественного питания.

Об устаревших нормах требований бизнес-сообщество заговорило после того, как было закрыто одно кафе из сети «Андерсон». Владелица сети Анастасия Татулова рассказала о многочисленных внеплановых проверках Роспотребнадзора в ее кафе. Чиновники выявили нарушения, с которыми основательница сети «АндреСон» не согласилась, с помощью юристов ей удалось отменить штрафы. Бизнес-сообщество потребовало отменить действующие СанПины, Роспотребнадзор заявил о совместной разработке новых.

Позже принцип «регуляторной гильотины» — пересмотр всех обязательных требований, принятых до середины 2010 года,— предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Был разработан законопроект, который вступит в силу к 2021 году. В перечень попали 33 ведомства.

В августе бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине» из-за «ряда фундаментальных недостатков».

Подробности — в публикации “Ъ” «Регуляторную гильотину просят заточить поострее».