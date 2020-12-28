Голикова: более половины смертей в России приходится на COVID-19 и ассоциированные болезни

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более половины смертей в стране фиксируется из-за коронавируса и сопутствующих болезней. При этом всем странам мира еще предстоит проанализировать структуру общей смертности, добавила вице-премьер. Госпожа Голикова отметила, что Россия «ни на одну единичку не скрывает данные по смертности».

«По итогам 2020 года и нам, и всем остальным странам мира предстоит достаточно серьезно проанализировать структуру общей смертности и понять, сколько реально появилось новых смертей в связи с новым заболеванием (COVID-19.— “Ъ”)... а сколько смертей традиционных, которые связаны с традиционным течением соответствующих заболеваний, в данном случае я говорю о Российской Федерации»,— рассказала госпожа Голикова в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что «более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на COVID и последствия заболевания COVID».

В интервью в программе «Познер» на «Первом канале» госпожа Голикова подчеркнула, что может «абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности». «Более того, Россия с самого начала пандемии публиковала все данные и по общей смертности, и по смертности от коронавируса»,— сказала она (цитата по ТАСС).

За последние сутки в России зарегистрировано 27 787 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, общее число заболевших достигло 3 078 035 человек. Умерли за последние сутки 487 человек, за все время — 55 265.

Как следует из работы Института социального анализа и прогноза (ИНСАП) РАНХиГС, различия в методиках учета смертей, вызванных или ассоциированных с коронавирусной инфекцией, а также изменения в политике учета в 2020 году делают цифры избыточной смертности, вызванной пандемией, несопоставимыми для разных стран. Сравнение данных будет возможно не ранее второго полугодия 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Вирусные подсчеты подождут полгода».