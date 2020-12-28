Вирусные подсчеты подождут полгода

Различия в методиках учета смертей, вызванных или ассоциированных с коронавирусной инфекцией, а также изменения в политиках учета в 2020 году делают цифры избыточной смертности, вызванной пандемией, несопоставимыми для разных стран — это показано в работе Института социального анализа и прогноза (ИНСАП) РАНХиГС. Межстрановые сравнения избыточной смертности с данными по РФ, которые в необходимом формате появятся лишь следующим летом, будут возможны не ранее второго полугодия 2021 года.

ИНСАП РАНХиГС опубликовал меморандум (.pdf), описывающий на основе проведенного исследования характер расхождений в учетной политике смертности на национальном уровне, а также международными исследовательскими группами, в том числе учитывающими смерти, вызванные коронавирусной инфекцией (COVID-19), в разных определениях (подтвержденные, вероятные) и смерти людей, в организме которых диагностировано (также разными способами) присутствие коронавируса.

Вывод экспертов ИНСАП: межстрановое сравнение цифр, которые, в теории, должны стать ключевыми для (политически чувствительного во всех странах) анализа эффективности национальных систем здравоохранения во время пандемии COVID-19, сейчас невозможно, они плохо сопоставимы.

Более или менее корректные годовые данные для сопоставления появятся во втором полугодии 2021 года, к этому времени они будут, вероятно, гармонизированы на площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающейся этой работой постоянно.

ИНСАП отмечает несколько системных различий в первичных данных, приводящих к невозможности корректных межстрановых сравнений. До апреля 2020 года ряд стран уже изменяли методики учета «коронавирусной» смертности внутренними решениями, часто очень по-разному относящимися к статистике смерти «от» и «с» COVID-19 (см. справку). Непосредственные рекомендации ВОЗ, уточняющие классификацию COVID-смертей по ISCD (International Statistical Classification of Diseases), начали исправлять ситуацию с апреля, однако пока полного сближения национальных методик не произошло — видимо, это случится уже в 2021 году в годовых, а не помесячных страновых статсводках.

При этом и при едином подходе к определению «что такое смерть от COVID-19» в одной группе всегда есть различия в регистрационной политике смерти как таковой.

В РФ оперативная статистика ежедневна (из системы ЗАГС, публикуется ежемесячно), в США данные поступают в течение 40 дней после смерти (в течение первых 10 дней поступают данные о 80% смертей), в Швеции — с задержкой более половины случаев на три дня и четверти — на семь дней. В связи с этим во многих странах обычной практикой является коррекция помесячной статистики в сторону роста — пересмотры явно имеют влияние на «диагностику системы здравоохранения», которая может быть преждевременна.

В ИНСАП, как и в ВШЭ и других институтах, работающих со статистикой смертности, уверены в том, что корректно смертность «от» и «с» коронавирусом возможно учитывать только с учетом точных демографических характеристик населения на 2020 год. Прирост смертности в 2020 году зафиксирован уже в промежуточной работе ВОЗ (авторы Контис, Беннет, Рашид, по «первой волне» пандемии), и она во всех странах существенно выше официальной смертности — прямая регистрация смертности, вызванной изоляционным стрессом, поздним обращением и необращением в систему здравоохранения, ограничением доступа к ней и общим ухудшением социально-экономической ситуации не ведется нигде и может быть только вычислена по каждой группе отдельно, и это позволит формулировать гипотезы по истинным причинам роста смертности в каждой конкретной группе — они могут оказаться разными.

Однако информативное сопоставление цифр по странам возможно только для эквивалентных демографических групп — в РФ эти данные появятся, как и во многих странах, летом 2021 года. Сергей Шульгин из Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, комментируя работу ИНСАП, поддержал позицию о невозможности достоверной оценки избыточной смертности по оперативным данным без оценки изменений демографической структуры. «У нас в ИПЭИ делалось много оценок, в том числе модельных, смертности 2020 года, но мы принципиально их не публикуем: слишком большой разброс верхних и нижних границ оценки, все это будет уточняться в следующем году, когда появятся данные, в том числе региональные, о половозрастной структуре населения»,— говорит он. В свою очередь, Ирина Денисова (экономический факультет МГУ) обращает внимание на необходимость таких публикаций, как доклад ИНСАП, для информирования общества о реальных особенностях демографической статистики и методике, которая лежит в основе расчетов,— спрос на любую статинформацию в ситуациях пандемии очень высок, тогда как информацией о методиках обычно оперируют только в научном сообществе.

В любом случае информативный «разбор полетов» не может проводиться ранее второго полугодия 2021 года.

Без него Бельгия с явно «завышающей» политикой учета смертности от COVID-19, Италия с обязательным тестированием (предположительно «занижающим» смертность) и Швейцария (в ряде кантонов требуется тестирование умерших, в других — только клинический диагноз) при схожих параметрах и населения, и систем здравоохранения, и тактик работы в пандемию, и демографии будут «сильно отличающимися» от мировых оценок странами — как и Россия, смертность в которой в одних сравнениях может выглядеть относительно высокой, а в других — очень низкой. Дело в основном не в медицине и не в сокрытии данных — сокрытие смертности как таковой, в общих цифрах, в большинстве стран мира с развитым здравоохранением, в том числе в РФ, на практике невозможно — а в методике сбора данных и классификации причин смертей.

Дмитрий Бутрин