Вирусные подсчеты подождут полгода

Различия в методиках учета смертей, вызванных или ассоциированных с коронавирусной инфекцией, а также изменения в политиках учета в 2020 году делают цифры избыточной смертности, вызванной пандемией, несопоставимыми для разных стран — это показано в работе Института социального анализа и прогноза (ИНСАП) РАНХиГС. Межстрановые сравнения избыточной смертности с данными по РФ, которые в необходимом формате появятся лишь следующим летом, будут возможны не ранее второго полугодия 2021 года.
ИНСАП РАНХиГС опубликовал меморандум (.pdf), описывающий на основе проведенного исследования характер расхождений в учетной политике смертности на национальном уровне, а также международными исследовательскими группами, в том числе учитывающими смерти, вызванные коронавирусной инфекцией (COVID-19), в разных определениях (подтвержденные, вероятные) и смерти людей, в организме которых диагностировано (также разными способами) присутствие коронавируса.
Более или менее корректные годовые данные для сопоставления появятся во втором полугодии 2021 года, к этому времени они будут, вероятно, гармонизированы на площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающейся этой работой постоянно.
ИНСАП отмечает несколько системных различий в первичных данных, приводящих к невозможности корректных межстрановых сравнений. До апреля 2020 года ряд стран уже изменяли методики учета «коронавирусной» смертности внутренними решениями, часто очень по-разному относящимися к статистике смерти «от» и «с» COVID-19 (см. справку). Непосредственные рекомендации ВОЗ, уточняющие классификацию COVID-смертей по ISCD (International Statistical Classification of Diseases), начали исправлять ситуацию с апреля, однако пока полного сближения национальных методик не произошло — видимо, это случится уже в 2021 году в годовых, а не помесячных страновых статсводках.
В РФ оперативная статистика ежедневна (из системы ЗАГС, публикуется ежемесячно), в США данные поступают в течение 40 дней после смерти (в течение первых 10 дней поступают данные о 80% смертей), в Швеции — с задержкой более половины случаев на три дня и четверти — на семь дней. В связи с этим во многих странах обычной практикой является коррекция помесячной статистики в сторону роста — пересмотры явно имеют влияние на «диагностику системы здравоохранения», которая может быть преждевременна.
В ИНСАП, как и в ВШЭ и других институтах, работающих со статистикой смертности, уверены в том, что корректно смертность «от» и «с» коронавирусом возможно учитывать только с учетом точных демографических характеристик населения на 2020 год. Прирост смертности в 2020 году зафиксирован уже в промежуточной работе ВОЗ (авторы Контис, Беннет, Рашид, по «первой волне» пандемии), и она во всех странах существенно выше официальной смертности — прямая регистрация смертности, вызванной изоляционным стрессом, поздним обращением и необращением в систему здравоохранения, ограничением доступа к ней и общим ухудшением социально-экономической ситуации не ведется нигде и может быть только вычислена по каждой группе отдельно, и это позволит формулировать гипотезы по истинным причинам роста смертности в каждой конкретной группе — они могут оказаться разными.
Однако информативное сопоставление цифр по странам возможно только для эквивалентных демографических групп — в РФ эти данные появятся, как и во многих странах, летом 2021 года. Сергей Шульгин из Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, комментируя работу ИНСАП, поддержал позицию о невозможности достоверной оценки избыточной смертности по оперативным данным без оценки изменений демографической структуры. «У нас в ИПЭИ делалось много оценок, в том числе модельных, смертности 2020 года, но мы принципиально их не публикуем: слишком большой разброс верхних и нижних границ оценки, все это будет уточняться в следующем году, когда появятся данные, в том числе региональные, о половозрастной структуре населения»,— говорит он. В свою очередь, Ирина Денисова (экономический факультет МГУ) обращает внимание на необходимость таких публикаций, как доклад ИНСАП, для информирования общества о реальных особенностях демографической статистики и методике, которая лежит в основе расчетов,— спрос на любую статинформацию в ситуациях пандемии очень высок, тогда как информацией о методиках обычно оперируют только в научном сообществе.
Без него Бельгия с явно «завышающей» политикой учета смертности от COVID-19, Италия с обязательным тестированием (предположительно «занижающим» смертность) и Швейцария (в ряде кантонов требуется тестирование умерших, в других — только клинический диагноз) при схожих параметрах и населения, и систем здравоохранения, и тактик работы в пандемию, и демографии будут «сильно отличающимися» от мировых оценок странами — как и Россия, смертность в которой в одних сравнениях может выглядеть относительно высокой, а в других — очень низкой. Дело в основном не в медицине и не в сокрытии данных — сокрытие смертности как таковой, в общих цифрах, в большинстве стран мира с развитым здравоохранением, в том числе в РФ, на практике невозможно — а в методике сбора данных и классификации причин смертей.
Как считают смертность от COVID-19 в разных странах мира
В мире де-факто есть несколько подходов к тому, как регистрируется смертность от заболеваний, ассоциируемых с коронавирусом, и сейчас, констатируют в ИНСАП. В ряде стран (Франция, Бельгия, Израиль, Латвия) понятия ISCD «подтвержденного» и «вероятного» случая COVID-19 применялись без лабораторных тестов на коронавирус. Стандартно это ведет к высоким цифрам смертности в сравнении со второй группой стран (Австрия, Испания, Венгрия, Италия, с оговорками — многие штаты США, где учетная политика могла быть немного различной друг от друга до лета, Китай, Бразилия, Турция, Великобритания). Во второй группе смертность «от» и «с» COVID-19 по оперативным данным была значимо ниже, хотя, отмечают в ИНСАП, для ряда регионов Великобритании СМИ отмечали «подозрительный» рост смертности в результате «неточно обозначенных состояний», включая «слабость» и «старость». РФ, в основном следовавшая рекомендациям ВОЗ, находится в третьей группе (в ее составе также Канада, Литва) - где совмещались и данные лабораторных исследований, и клиническая картина, а результаты смерти подтверждались по результатам вскрытий — с различием в статистики смерти «с» и «от» COVID-19. Таким образом, например, статистика 2020 года по Германии (на основе теста), США (до апреля — только тест, после — по клиническому диагнозу), Австрии (посмертный тест только в случае риска заражения, что занижает смертность от COVID-19 пожилых) и РФ (оба подхода) в любом измерении несопоставима. Наконец, в методике ВОЗ «вероятные» смерти от коронавируса в статистике смертности от COVID-19 в графах «смерть от» не учитываются, но поставленный клинический диагноз (в том числе не подтвержденный затем post mortem) в ряде стран пополняет первичные данные числа умерших от коронавирусной инфекции.