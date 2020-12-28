В России за сутки выявили 27 787 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 27 787 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Это на 1,79% меньше, чем накануне,— 28 284. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано 24 декабря — 29 935. Общее число заболевших достигло 3 078 035 человек.

Умерли за последние сутки 487 человек, накануне — 552 (–11,78%). Общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 55 265. Выздоровели 20 480 человек, за все время — 2471 309.

Регионы с наибольшим количеством заболевших за сутки:

Москва — 6253 (всего 792 457),

Санкт-Петербург — 3748 (230 845),

Московская область — 1606 (150 688),

Нижегородская область — 502 (68 314),

Свердловская область — 404 (57 381).

Регионы с наибольшим количеством умерших за сутки:

Москва — 76 (10 989),

Санкт-Петербург — 75 (7453),

Воронежская область — 22 (1083).

Россия находится на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первые три места занимают США (19,1 млн), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). По числу умерших Россия занимает девятое место.

О том, почему новогодние выходные могут изменить динамику COVID-19,— в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».