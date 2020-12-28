Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в большинстве регионов

В большинстве регионов России наблюдается стабилизация сиутации с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом долгосрочные прогнозы госпожа Голикова считает бессмысленными.

«Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находится в стадии стабилизации»,— сказала госпожа Голикова в интервью программе «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).

За последние сутки в России зарегистрировано 27 787 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, общее число заболевших достигло 3 078 035 человек. Умерли за последние сутки 487 человек, за все время — 55 265.

Ранее о стабилизации эпидемиологической обстановки в стране заявили в Роспотребнадзоре. По словам главы ведомства Анны Поповой, в 77 регионах показатель заболеваемости коронавирусом опустился до единицы (столько человек потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован).

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».