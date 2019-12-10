В Ливии заявили о возобновлении работы российской «Татнефти»

Ливийская национальная нефтегазовая компания (NOC) объявила, что российская компания «Татнефть» возобновила сейсморазведочные работы в бассейне Гадамес. По словам представителя NOC, это произошло на прошлой неделе.

Программа работ на площади 200 кв. км была приостановлена в 2014 году. Председатель NOC Мустафа Саналла сообщил, что в компании очень довольны возобновлением деятельности «Татнефти». «Это повышает доверие к ливийскому нефтегазовому сектору и служит экономике Ливии»,— сказал он (цитата по Reuters).

Ранее сообщалось, что «Татнефть» рассматривает вариант возобновления работ в Ливии. Речь шла о проектах по разведке и разработке действующих зрелых месторождений в соответствии с соглашениями о разделе продукции.