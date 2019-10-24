«Татнефть» может возобновить разведку и разработку месторождений в Ливии

«Татнефть» рассматривает вариант возобновления работ в Ливии. Речь идет о проектах по разведке и разработке действующих зрелых месторождений в соответствии с соглашениями о разделе продукции. Об этом стало известно на заседании директоров ПАО «Татнефть», сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, татарстанская нефтяная компания подписала меморандум о взаимопонимании и соответствующие соглашения с АО НК «КазМунайГаз». Стороны составили дорожную карту, которая обеспечит внедрение передового опыта и технологий «Татнефти» в нефтегазовую отрасль Казахстана. Также татарстанской компанией на основе соглашения о разделе продукции были подписаны условия вхождения в проект по Приташкентскому блоку в Узбекистане. Для продажи нефтепродуктов в Узбекистане «Татнефть» зарегистрировала «дочку» и СП с АО «Узбекнефтегаз».

"Ъ-Казань"