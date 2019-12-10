Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двухсторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину. При этом они не стали объявлять о договоренностях.

Господин Путин лишь вновь повторил, что Россия готова предоставить Украине скидку в размере 25% от текущей конечной цены для потребителей. Господин Зеленский заявил, что вопрос газового транзита «удалось разблокировать», но президенты оставили переговоры о различных аспектах будущего соглашения, в частности, о стоимости транзита, на уровне советников. Владимир Путин с улыбкой вспомнил стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?»: «А у нас в квартире газ. А у вас?», продолжив его: «И у вас (украинцев.— “Ъ”) он может быть на 25% дешевле, чем сейчас, если мы договоримся о совместной честной работе».

Отметим, что в Париже присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак, а также представители «Нафтогаза Украины». Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил лишь, что вопрос транзита поднимался, окончательных договоренностей не достигнуто. Представители российской стороны никаких комментариев не давали.

Ключевой проблемой в переговорах остается статус $2,5 млрд, которые «Газпром» проиграл «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража — Россия считает решение несправедливым и не хочет платить эти деньги, а Украина не считает возможным от них отказаться. Кроме того, остаются чисто коммерческие вопросы — объем транзита и длительность контракта, от чего зависит и стоимость прокачки газа.

Подробнее о газовом конфликте читайте в публикации “Ъ”.

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