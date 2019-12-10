Саммит «нормандской четверки». Главное

Полное прекращение огня до конца 2019 года. Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.
Обмен пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года.
Стороны выступили за внесение «формулы Штайнмайера» в конституцию Украины.
Стороны заинтересованы в согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Расширение миссии ОБСЕ, чтобы она могла следить за режимом прекращения огня 24/7.
Предоставление Красному Кресту и другим международным организациям полного доступа ко всем задержанным лицам в Донбассе.
Проведение новой встречи в «нормандском формате» в течение четырех месяцев.
Владимир Путин
Об отношениях России и Украины: «Есть ли потепление? Я думаю, что да, а как же».
О контроле над границей в Донбассе: «Разногласия по контролю над границей связаны с тем, что этот процесс по минским соглашениям должен начаться на следующий день после выборов».
О газовых переговорах: «Есть такой детский стишок: ''А у нас в квартире газ, а у вас?'' И у вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся. Газ может быть на 25% дешевле, если стороны договорятся о совместной работе».
О русском языке на Украине: «Мы хотим равных прав для русскоязычного населения на Украине».
О санкциях WADA: «У WADA нет претензий к ОКР, а если нет претензий, то страна должна выступать под своим флагом, такова Олимпийская Хартия. И мы имеем все основания подавать в суд. Любое наказание должно быть индивидуально, оно не может носить коллективного характера».
Об убийстве в Берлине гражданина Грузии: «В Берлине был убит не грузин, а боевик, жесткий и кровавый человек. Он был одним из организаторов взрывов в метро Москвы».
Владимир Зеленский
Об урегулировании ситуации в Донбассе: «Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих пяти с половиной-шести лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно».
Об особом статусе Донбасса: «Украина не отказывается от Крыма и Донбасса, компромиссов тут быть не может. На Украине невозможна федерализация. Выборы в Донбассе возможны только по украинским законам и стандартам ОБСЕ».
О контроле над границей в Донбассе: «Киев настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения выборов в Донбассе, а Россия — после».
Об обмене пленными: «Обмен пленными запланирован на 24 декабря».
О газовых переговорах: «Я обсудил с Путиным вопрос транзита газа, вопрос удалось разблокировать, детали обсудят на уровне советников».
О русском языке на Украине: «Не вижу проблемы в использовании русского языка на Украине и готов общаться на нем сам».
Ангела Меркель
О саммите «нормандской четверки»: «Я этой встречей очень довольна. Мы сегодня преодолели период затишья».
Об урегулировании ситуации в Донбассе: «''Нормандская четверка'' намерена добиться перемирия еще в трех пунктах Донбасса».
Об убийстве в Берлине гражданина Грузии: «Мы со стороны Германии ждем того, что российская сторона будет сотрудничать».
Эмманюэль Макрон
Об урегулировании ситуации в Донбассе: «Что касается размораживания, я не думаю, что об этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы».
О саммите «нормандской четверки»: «Наша встреча позволила подтвердить на самом высоком уровне наши общие цели по достижению надежного длительного мира, поскольку конфликт уже привел к гибели 13 тыс. человек, каждую неделю появляются новые жертвы, и он является открытой раной на европейском континенте».
Об украинском президенте: «Я хочу в этой связи отметить политическую отвагу и решимость, которую продемонстрировал украинский президент со времени своего избрания, стремясь добиться мира в том конфликте, который наносит удар по его стране».
На просьбы российских журналистов к Владимиру Зеленскому об аккредитации в Донбасс: «До нынешнего времени не вы устанавливаете здесь правила, это я их устанавливаю. Вы должны были дать президенту договорить... Благодарю вас, не вы устанавливаете правила, пусть здесь будет многоточие. Речь шла про четыре вопроса, четыре вопроса были заданы. Спасибо за ваше терпение и вашу работу».