СМИ сообщили о договоренности на «нормандском саммите» об обмене пленными

Договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате «всех на всех» достигнута на «нормандском саммите», сообщил «Интерфаксу» источник в украинской делегации. Ранее источник телеканала «Громадское» говорил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин предварительно договорились провести следующий обмен удерживаемыми до 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что господин Зеленский надеется в ходе встречи в «нормандском формате» договориться о конкретных сроках возвращения всех пленных.

В последний раз саммит в «нормандском формате» проходил в 2016 году. С тех пор была согласована «формула Штайнмайера», которая носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

За саммитом «нормандской четверки» следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

О саммите читайте в публикации “Ъ” «Ночь перед торжеством».