Зеленский на саммите «нормандской четверки» надеется договориться о новом обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский надеется в ходе встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) договориться о конкретных сроках возвращения всех пленных. Кроме того, украинский президент намерен на предстоящем саммите обсудить вопрос об отводе войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

«Для меня важно, чтобы мы достигли сроков возвращения всех украинских пленных. Пленных, которые подтверждены той стороной, и обязательно, чтобы мы нашли выходы на тех людей, которые не подтверждены той стороной»,— сказал господин Зеленский (цитата по ТАСС). Президент Украины добавил, что для него исключительно важным является «полное понимание списка пленных со сроками их возвращения».

Говоря о разведении сил в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, украинский президент сказал, что на данный момент удалось развести войска только в трех районах, а достижение этого на всей территории — «очень сложный вопрос». «Поэтому мы сейчас об этом пока не говорим. Мы будем говорить об этом на встрече "четверки"»,— заявил он.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В преддверии встречи Россия вернула Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли.

Подробнее — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».