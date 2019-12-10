С новым должным

Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности. По мнению участников рынка, основной причиной стало введение показателя долговой нагрузки (ПДН). Впрочем, банкиры указывают, что влияние ПДН ощутили лишь кредиторы, работающие в высокорисковых сегментах. В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат.

По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме. Так, выдачи кредитных карт стали самыми низкими за последние девять месяцев, потребкредитов — с мая текущего года, автокредитов — с июня. Самое значительное падение произошло в сегменте кредитов наличными. Если в сентябре граждане взяли в банках 1,46 млн ссуд более чем на 282 млрд руб., то в октябре — лишь 1,35 млн кредитов на 240 млрд руб. До этого такие показатели были зафиксированы в мае — в месяце, который традиционно входит в низкий сезон кредитования. Фиксируют сокращение выдач и в НБКИ. По данным бюро, меньшее количество потребкредитов, чем в октябре (1,55 млн), граждане взяли в мае 2019 года (1,46 млн), автокредитов — в феврале (72 тыс. против 58 тыс.), кредитных карт — в январе (867 тыс. и 853 тыс. соответственно).

По мнению участников рынка, резкое торможение потребительского кредитования стало следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка розничного кредитования (см. “Ъ” от 13 июня), а также значительной активности кредиторов в сентябре перед введением ПДН (см. “Ъ” от 19 сентября). «Очевидно, что после введения показателя долговой нагрузки банки перестраховываются и стараются кредитовать только тех граждан, чей ПДН не вызывает у них вопросов,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Иными словами, у банков временно резко снизился аппетит к риску».

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, итоги октября выглядят особенно слабыми на фоне роста в сентябре, когда сегмент потребкредитов прибавил сразу 6%. «Рынок предполагал, что итоги розничного кредитования октября могут быть лишь несколько ниже трендовых значений, тогда как октябрь стал сопоставим с традиционно низкими маем и июнем»,— отмечает он.

В крупнейших банках также считают, что замедление рынка розничного кредитования связано с введением ПДН, но убеждают, что основные кредиторы с данной тенденцией не столкнулись.

«Несмотря на рост выдач у большинства банков, рынок замедлился из-за снижения новых выдач у двух крупнейших игроков, что, вероятно, связано с увеличением коэффициентов риска и внедрением ПДН по потребительским кредитам с 1 октября 2019 года,— указывает директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.— В "Открытии" выдача потребительских кредитов в октябре выросла к сентябрю на 16%». В ВТБ сообщили, что выдачи банка сократились только в сегменте кредитов наличными, «что характерно для рынка в целом в связи с мерами, которые принимает регулятор для охлаждения долговой нагрузки населения». «В сегменте кредитных карт показатели сопоставимы с результатами за аналогичный период 2018 года, а по автокредитам даже выше прошлогодних значений»,— отметили в пресс-службе. «Мы наблюдали значительный прирост выдач потребкредитов в объемах и количестве заявок в октябре,— говорит руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.— Банки с консервативной кредитной политикой не заметили сильного влияния ПДН на выдачи потребительских кредитов в отличие от банков, работающих в высокорисковых сегментах». По словам заместителя управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, в октябре возможен традиционный спад в связи с ростом активности, вызванным подготовкой к учебному году. «Мы не наблюдаем данной тенденции, но допускаем, что банки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредитовании, снизили свою активность из-за введения ПДН»,— добавляет она. В Сбербанке отказались от комментариев.

Впрочем, эксперты отмечают, что говорить о падении рынка преждевременно. «По мере адаптации к новым реалиям показатели выдачи новых кредитов могут вернуться к прежнему уровню,— считает господин Волков.— Тем более что впереди новогодние праздники, когда активность и банков, и заемщиков всегда возрастает». С учетом того что ноябрь и декабрь — это традиционно высокий сезон в потребительском кредитовании, можно ожидать роста объемных показателей в этот период, соглашается Олег Лагуткин.

Светлана Самусева