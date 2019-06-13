Долговую нагрузку вписали в риски

ЦБ определился с уровнем надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН). В случае если ПДН заемщика-физлица будет превышать 50% от его дохода, при выдаче ему кредитов банки должны будут учитывать их с повышенными коэффициентами риска при расчете достаточности капитала. Регулятор рассчитывает, что это сможет демотивировать кредитные организации выдавать ссуды гражданам с высокой долговой нагрузкой. Эксперты же полагают, что это полностью проблему не решит, но повысит процентную ставку для таких заемщиков.

Во вторник Банк России сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в потребкредитовании. Регулятор планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). ПДН будет учитываться для всех кредитов, сумма которых превышает 10 тыс. руб. Надбавки начнут действовать с 1 октября 2019 года.

Сейчас действуют надбавки к коэффициентам риска только исходя из ПСК. Они варьируются от 50 процентных пунктов (п. п.) при ПСК 10–15% (коэффициент риска — 150%) до надбавки 130 п. п. при ПСК 25–30% (коэффициент риска — 230%). Для категории потребкредитов с ПСК 0–10% сейчас надбавки не установлены. С 1 октября надбавки появятся и для этой категории ссуд и составят 30 п. п. Как пояснил “Ъ” директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредита» Григорий Шабашкевич, данное нововведение затронет кредиты на рефинансирование и рассрочку в магазинах.

При этом увеличение коэффициентов риска будет проходить в зависимости не только от ПСК, но и от ПДН, в случае если этот показатель более 50%, и будет варьироваться в диапазоне от 60 п. п. при ПСК 0–10% и ПДН 50–60% (коэффициент риска 160%) до 220 п. п. при ПСК 25–30% и ПДН более 80% (коэффициент риска 320%). При ПДН менее 50% надбавки останутся на текущем уровне.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 6 июня 2019 года Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов

Регулятор рассчитывает, что повышение надбавок будет способствовать снижению темпов роста потребкредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае снижения доходов населения и ухудшения качества потребкредитов. По данным ЦБ, прирост необеспеченного розничного кредитования в годовом выражении на 1 мая составил 25,3%. При этом, хотя качество выдаваемых кредитов остается высоким, в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по потребкредитам ускорился. Отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств на 1 апреля 2019 года составило 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 п. п.

Эксперты отмечают, что для ЦБ данная мера является дополнительным инструментом по контролю рисков. «Инструмент надбавок к коэффициентам риска на основе уровней ПСК и ПДН в первую очередь призван подготовить банковский сектор к существенному ухудшению качества портфелей в случае развития событий по негативному сценарию,— указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович,— так как текущая активность населения на рынке потребительского кредитования имеет, по нашим оценкам, ярко выраженный вынужденный характер». По его мнению, люди будут использовать даже дорогие кредитные ресурсы, чтобы удержать свой уровень жизни комфортным хотя бы в краткосрочной перспективе. Но введение надбавок должно сделать более осторожными банки. «Вероятно, это вынудит банки ужесточить требования к долговой нагрузке заемщиков, они должны будут более избирательно подходить к кредитованию»,— отмечает предправления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов. По мнению гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, такое повышение коэффициентов риска поможет сдержать темпы роста данного сегмента, поскольку далеко не все игроки смогут обеспечить в новых условиях достаточный уровень капитала.

Впрочем, на банки, имеющие значительный запас капитала, данные меры, как и предыдущие, не окажут существенного влияния, указывает господин Шабашкевич. «Кредитование заемщиков с высоким ПДН не остановится, просто произойдет перераспределение между банками, снижения интереса к таким клиентам ожидать не стоит,— поясняет он.— Часть же банков могут компенсировать надбавку за счет некоторого увеличения ставки по кредитам в рамках диапазона».

Светлана Самусева