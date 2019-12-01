Новогодний процент

В преддверии 2020 года банки решили изменить многолетней традиции и не предлагать клиентам разнообразие сезонных вкладов. В этом году основной акцент было решено сделать на кредитные продукты.

Редкий вклад

Вопреки традиционному ажиотажу с новогодними вкладами, которые обычно банки начинают рекламировать еще в ноябре, этот сезон оказался исключением из правил. «Новогодние предложения и промовклады стали традицией,— отмечает заместитель председателя правления банка "Возрождение" Наталья Шабунина.— Для этого есть объективные предпосылки: в спросах на депозиты присутствует сезонность». Конец года — это период, когда вклады наиболее востребованы: на работе получены бонусы и премии, строятся новые финансовые планы на год.

Однако в этом году предложений с новогодними депозитами почти нет и, судя по комментариям банков, большого разнообразия вкладчикам ждать не стоит. «Особенность нынешнего года в том, что в течение второго полугодия поступательно снижалась ключевая ставка и мы подходим к декабрю со значением ключевой ставки 6,5%,— объясняет директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова.— Это подталкивает банки к снижению ставок по вкладам, но при этом дает возможность предлагать более выгодные условия по программам кредитования». Именно поэтому, по ее словам, сейчас мы видим на рынке сравнительно больше предложений по кредитам со сниженными ставками, чем акций по вкладам.

По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам крупнейших российских банков, во второй декаде ноября опустилась до исторического минимума — 6,03% годовых. С максимума этого года, достигнутого в середине марта, ставка снизилась на 1,7 процентного пункта.

Новогодние вклады сегодня предлагают лишь несколько банков: в частности, вклад «Время роста» от ВТБ с максимальной ставкой до 7,5% годовых, «Прогноз отличный» от банка «Уралсиб» — с максимальной ставкой до 7% годовых. Сезонный вклад с повышенной ставкой до 6,45% и возможностью увеличить до 8,45% при определенных условиях можно открыть в банке «Возрождение». Альфа-банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 6,5% годовых. С ноября в СМП-банке действует сезонный вклад «Чемпион» с максимальной ставкой до 6,7% годовых. До конца года Мособлбанк проводит акцию «Открой вклад и получи подарок». При открытии вклада в рублях в качестве подарка можно выбрать один из двух вариантов — тонометр или сковороду, так как целевая аудитория банка — люди старшего возраста, объяснили в кредитной организации.

Кредиты на любой вкус

Итак, ключевой акцент новогодних акций в этом году — кредиты. Несмотря на высокие темпы роста розничного кредитования, которые банки уверенно демонстрируют второй год подряд, новый год — это еще одна хорошая возможность стимулировать клиентов больше тратить. Тем более что праздник — отличный повод для этого. «Предновогодние месяцы — традиционно сезон высокой активности на банковском рынке,— указывает Алена Тузова.— В декабре пиковых значений достигает спрос на кредитные продукты для физических лиц, повышается трансакционная активность. Банки стремятся удовлетворить повышенный спрос и расширяют свои продуктовые линейки, запускают различные акции».

Первым о снижении ставок по потребительским кредитам объявил Сбербанк. Акция, в рамках которой ставки по кредитам снижены в среднем на один процентный пункт, продлится до 30 января.

Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн руб. составит 11,9% годовых. Кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9–16,9% годовых, кредиты на сумму 30–300 тыс. руб. доступны по ставкам 12,9–19,9% годовых, следует из пресс-релиза банка. С декабря в рамках новогодней акции будут снижены ставки по потребительскому кредитованию и в СМП-банке — до 9,5% годовых. Банк «Восточный» в преддверии Нового года проводит акцию «Дед Мороз одобряет», по которой минимальная ставка по кредиту наличными «Большой комфорт» на сумму до 1,5 млн руб. снижена до 9% годовых. Акция действует до 14 января 2020 года. Русфинанс-банк объявил о снижении ставок по автокредитам на новые автомобили премиум-класса и самые популярные модели иномарок в России до 5,9% годовых при условии внесении 30-процентного первоначального взноса и оформления страхования жизни и каско. На другие модели автомобилей ставки снижены до 8,9% при условии оформления страхования.

Несмотря на продолжающийся тренд по снижению ставок по ипотеке, банки и в предновогодний период вводят специальные условия для тех, кто планирует покупать недвижимость. В Абсолют-банке с середины ноября по 31 декабря 2019 года действует акция «Поймай ставку». По ее условиям ставка снижена на 0,5% по программам ипотечного кредитования, до 8,74%Как получить выгоду за лояльность банку годовых. Для клиентов, получивших одобрение в период проведения акции, условия сохраняются на весь срок действия положительного решения, то есть в течение следующих четырех месяцев. Банк ВТБ также запустил новогоднюю акцию по ипотеке: при внесении 50% первоначального взноса процентная ставка по кредиту на покупку нового жилья составит 8,4% годовых.

Бонусный подход

Другие игроки предлагают различные бонусы держателям кредитных карт. Банк «Открытие» запустил новогоднюю акцию «Новый год на 100» для новых и текущих клиентов, которая продлится до самого боя курантов. Для участия нужно оформить карту Opencard и совершить не менее пяти покупок на сумму от 300 руб. Главный приз — подарочный сертификат на двоих на путешествие по России, а трем победителям — 100% кэшбэк за все покупки в период акции. На этой неделе стартует новогодняя акция по кредитным картам и в Альфа-банке. Новые пользователи получат бонус — первый год бесплатного обслуживания по кредитной карте «100 дней без процентов». Банк ВТБ с Mastercard также проводят специальную акцию «Мультикарта подарков», которая продлится до 14 декабря. За трансакции от 500 руб. зарегистрированному пользователю начисляются подарки. «Совместное предложение банка и платежной системы — это новая тенденция среди ведущих игроков банковского рынка — геймификация reward-проектов,— пояснили в ВТБ.— Клиенты совершают платежи, вовлекаясь в игровую форму, и отслеживают выигранные призы на специальном маркетплейсе».

Не забывают банки и о программах с кэшбэком, которые стали так популярны за последнее время. В банке «Возрождение» действует акция «CashBack до 20%» для пользователей кредитных и дебетовых карт #НЕПРОСТОКАРТА. До 15 января банк увеличил с 3 до 7 число категорий за покупки, в которых будет начисляться повышенный кэшбэк. До 31 декабря в банке «Уралсиб» действует акция «Зимний кэшбэк» с 10-процентным кэшбэком за любые покупки (но не более 1 тыс. руб. на руки).

Вся жизнь — игра

Ряд банков не стали снижать ставки и вводить какие-то специальные условия по конкретным продуктам, решив просто порадовать клиентов играми и розыгрышами призов. Юникредитбанк с 25 ноября запустил новогоднюю игру для своих клиентов с суперпризом в размере 200 тыс. руб. На специальном сайте игроки должны как можно быстрее найти парные изображения с городами присутствия группы Unicredit. Хоум Кредит Банк в декабре проведет акцию совместно с платежной системой Visa в торговом комплексе «Метрополис» в Москве с розыгрышем среди своих клиентов трех автомобилей и пяти смартфонов. Райффайзенбанк сообщил, что планирует акции с партнерами — FreyWille, the Outlet, с бутиком русских дизайнеров Varvara и спецпроект по лучшим горнолыжным отелям от Ostrovok.ru.

Тинькофф-банк с 1 декабря запускает новогодний спецпроект «Адвент-календарь». «Это полномасштабное исследование трат клиентов в 2019 году и игровые тесты по тратам в разных категориях. Клиенты смогут узнать статистику трат, а также интересные факты о своих покупках в различных категориях»,— сообщили в банке. Все участники «Адвент-календаря» будут получать подарки: кэшбэк до 50% на покупки и скидки до 30% от партнеров проекта, среди которых Uber Russia, Burger King, Lamoda, Ozon, Delivery Club и др. Кроме этого, они смогут побороться за главный приз — 300 тыс. руб.

«Маркетинговые активности в преддверии различных праздников (особенно Нового года) прежде всего дают возможность поздравить и порадовать клиентов, выразить признательность бренда за то, что они выбрали именно его,— рассуждают в Хоум Кредит Банке.— Этого можно достичь как при помощи каких-то материальных бонусов, так и при помощи творческого и небанального подхода, позволяющего привлечь внимание».

Майя Марлинская