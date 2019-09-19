Банки открыли сезон охоты

Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября. Банкиры вернулись к проверенной практике — покупке баз контактов у ритейла. Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.

Как рассказали “Ъ” сами банкиры и их клиенты, в августе—сентябре резко активизировались обзвоны и рассылки СМС гражданам с навязчивым предложением кредитов, даже тем, кто раньше их не брал. Эксперты считают, что это связано в том числе с изменениями регуляторных требований с 1 октября.

По словам директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаила Чамрова, замедление темпов роста выдачи новых потребительских кредитов, которое усилилось во втором квартале, на фоне повышения коэффициентов риска и ввода расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) «побудило многие банки интенсифицировать продажи: выдачи до 1 октября обеспечат гораздо более высокий уровень возврата на капитал». До введения новых правил банки стремятся привлечь больше «уличных» клиентов, поскольку именно их кредитование усложнится с 1 октября, пояснил он.

По оценке гендиректора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудрякова, сейчас банки бьются за достаточно большой пласт заемщиков, поскольку около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, именно им будут недоступны кредитные средства с октября. Как выразился управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, банкам приходится «расширять входную воронку разными способами», чтобы обеспечить прежний уровень выдачи.

Для более массового охвата банки стали активнее использовать схемы привлечения клиентов через партнеров. «Видны попытки некоторых игроков до введения ПДН получить как можно больше заемщиков, в том числе через покупку всевозможных клиентских баз»,— указывает собеседник “Ъ” в крупном банке. По словам Юрия Кудрякова, недобросовестные агенты в последнее время стали активно задействовать списки клиентов, состоящие из людей пенсионного возраста без кредитной истории, заемщиков с несколькими просроченными долгами, студентов без официального дохода.

Недобросовестный агент, предлагая ссуду такому клиенту, исходно вводит его в заблуждение, так как кредитор в банке в большинстве случаев не будет готов выдать деньги. Еще один собеседник “Ъ” отметил, что часто людям рассылают предложения или звонят, в случаях когда потенциальный заемщик не давал согласие на взаимодействие и обработку его персональных данных, что также можно рассматривать как нарушение.

В пресс-службе ЦБ “Ъ” лишь сообщили, что, если гражданину поступают звонки от банков или их агентов, которым он не давал согласия на обработку своих персональных данных, с предложением услуг или в рекламных целях, он может обратиться с жалобой в Роскомнадзор для проведения проверки и применения мер. Но подобное взаимодействие с заемщиком не входит в круг интересов ЦБ и доказать незаконность использования персональных данных очень сложно.

Так, в Совкомбанке рассказали, что часто агенты передают данные друг другу и иногда с заемщиком от имени банка в коммуникацию вступают лица, которых он не уполномочивал. В Тинькофф-банке отмечают, что любая продажа продукта влияет на имидж и репутацию, поэтому «недобросовестные агенты и партнеры адекватным банкам не нужны».

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин связывает лавину предложений и с тем, что многим российским кредитным организациям некуда размещать привлеченные средства, поскольку рост корпоративного сектора ограничен: конкуренция за крупный бизнес очень высока, а прослойка качественных заемщиков в малом и среднем бизнесе узкая. Согласно информационно-аналитическому материалу ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в январе—августе 2019 года», почти три четверти прироста совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам обеспечил розничный сегмент (на 13% за восемь месяцев, 1,9 трлн руб.). После трех месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился (на 1,8% за месяц). При этом в ЦБ отмечают, что в розничном сегменте покрытие «плохих» кредитов резервами традиционно находится на высоком уровне, хотя с начала года оно незначительно снизилось по причине опережающего роста «плохих» ссуд (110,8% по сравнению с 111,5% на начало года).

Большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что с октября «холодные обзвоны» по широкому кругу потенциальных заемщиков снизятся. «Для многих банков это будет уже другая реальность, продвижение кредитных продуктов будет направлено в первую очередь на зарплатных клиентов, кросс-продажи, а также привилегированных клиентов»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупном банке.

Впрочем, заемщики с высокой ПДН вряд ли потеряют все возможности получить средства. По словам директора департамента розничного кредитования МКБ Рустама Идрисова, с 1 октября ряд банков «действительно будет вынужден ограничить кредитование клиентов с высокой кредитной нагрузкой», однако часть таких клиентов будет прокредитована в банках с более высокими возможностями в части нагрузки на капитал.

Вероника Горячева, Ксения Дементьева