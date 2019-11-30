Российские спортсмены сосредоточатся на главном

Российские спортсмены с тревогой ждут решения Всемирного антидопингового агентства. Комитет по соответствию WADA на днях рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных турниров на четыре года. А ранее он предложил лишить РУСАДА статуса из-за возможных манипуляций с допинг-пробами. Таким образом, Россия может пропустить две Олимпиады — летнюю в Токио и зимнюю в Пекине в 2022 году. Что думают об этом сами спортсмены? Расскажет спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин.

Если 9 декабря будет озвучен самый жесткий вердикт, российский спорт ждет незавидное будущее — в течение четырех лет нельзя будет принимать крупные международные соревнования, а также подавать заявки. А участвовать в них смогут только те спортсмены, которые докажут, что не были связаны с допинговыми нарушениями никогда. И, конечно, без единой государственной формы, флага и гимна. Но к худшему пока рано готовиться, отметил действующий рекордсмен мира, конькобежец Павел Кулижников. В разгар предыдущего допингового скандала он не был допущен до игр в Южной Корее. Но в интервью “Ъ FM” дал понять, что еще надеется попасть на Олимпиаду: «Еще нет решения, и мы, вообще, не в курсе, что будет.

Нет ожиданий. Мы уже ко всему готовы, на самом деле.

Все что угодно может быть, но все надеются на лучшее. Потому что просто так взять и дисквалифицировать на несколько лет — я думаю, это пока невозможно».

Тренироваться и готовиться к выступлениям в сложной спортивной обстановке прежде всего тяжело психологически, вспоминает фигурист Александр Энберт. Вместе с партнершей Натальей Забияко на прошлогодней зимней олимпиаде в Пхенчхане они выступали под нейтральным флагом и взяли серебро в командных соревнованиях. «Сложно было, когда это все решалось, отвлекало от тренировок. Была большая новостная волна, неопределенность с приглашением на Олимпиаду, не было критериев, по которым кого-то пускают, а кого-то нет, захотели — пригласили, не захотели — не пригласили. Это немного давило. Но уже в Олимпийской деревне это особо не ощущалось. Я не встретил никакого негатива от коллег, спортсменов из других видов спорта. Все отлично общались, и всем было без разницы, в какой ты куртке»,— рассказал Энберт.

Некоторые спортсмены из-за продолжающегося допингового скандала ушли из спорта. Например, российская бобслеистка Людмила Удобкина завершила карьеру после обвинений атлетов в употреблении допинга в 2017 году. Из-за отстранения и долгого пересмотра решения Международного олимпийского комитета стало понятно, что продолжать карьеру бессмысленно, пояснила Людмила Удобкина: «Нас потом оправдали, но все равно не допустили, потому что уже было поздно. Нас отстранили, дисквалификацию выписали, отовсюду убрали, из-за этого получилось, что я потеряла год-полтора, и смысла возвращаться не было. Так что после этого всего я закончила карьеру».

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Но если сборная России будет отстранена от участия в международных соревнованиях, есть шанс, что некоторые спортсмены задумаются над тем, чтобы принять предложения о выступлении за сборные других стран, предположил спортивный обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков: «Легкая атлетика — это очень массовый вид спорта. В России она находится в самом тяжелом положении. Только недавно сняли всю верхушку. Странно, что до сих пор не переходят под другие флаги. Тут спасает то, что спортсменам дают статус нейтральных. Если ситуация усугубится, и их не пустят на Олимпиаду в Токио, то их ничто не остановит.

Когда в федерации происходит бардак, спортсмены меняют страны. Это было видно в биатлоне — Кузьмина под флагом Словакии брала золото Олимпиады».

Как заверили “Ъ FM” в Федерации санного спорта, даже если на соревнованиях несколько лет не будет российского флага, без поддержки атлеты не останутся, в том числе финансовой. Другой вопрос, решит ли WADA или организаторы международных состязаний дисквалифицировать спортсменов за такую помощь.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что поддержат самые жесткие санкции для российского спорта, если они будут необходимы.