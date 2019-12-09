Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 2020 года

Болгария готова с 1 января 2020 года обеспечить транзит газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода «Турецкий поток», сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. «Булгартрансгаз» вместе с консорциумом Arkad строят газопровод «Балканский поток», который пройдет по территории Болгарии и будет принимать газ из уже построенной второй нити «Турецкого потока». На прошлой неделе президент России Владимир Путин раскритиковал Болгарию за то, что она «сознательно затягивает» реализацию «Турецкого потока».

В конце ноября Турция соединила «Турецкий поток» с «Балканским потоком», напомнил господин Малинов. «Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря»,— заявил исполнительный директор «Булгартрансгаза» в интервью газете «24 часа» (цитата по ТАСС).

Полностью завершить «Балканский поток» планируется до конца 2020 года. Глава российского Минэнерго Александр Новак говорил, что газовая инфраструктура в Болгарии будет готова к поставке газа из «Турецкого потока» только к середине 2020-го.

Подробнее о возможных сроках ввода газопровода — в материале “Ъ” «"Балканский поток" придет в Сербию к лету».