«Балканский поток» придет в Сербию к лету

Газовая инфраструктура в Болгарии только к середине 2020 года будет готова к поставке газа в Сербию из «Турецкого потока». Таким образом, к 1 января Сербия не сможет получать российский газ по маршруту в обход Украины. Аналитики не видят в этом существенной проблемы, учитывая твердые намерения сторон сохранить украинский транзит, а также текущие высокие запасы газа в хранилищах Венгрии, которые служат страховкой на случай непредвиденных обстоятельств.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что «Балканский поток» (газопровод по территории Болгарии, куда должен поступить газ из уже построенной второй нитки «Турецкого потока» мощностью 15,7 млрд кубометров) до границы с Сербией будет построен «в течение первого полугодия» 2020 года.

Российская и болгарская стороны в последние недели называют разные сроки ввода газопровода. Он должен пройти от границы с Турцией до границы с Сербией. Так, в конце сентября премьер страны Бойко Борисов говорил, что газопровод до сербской границы длиной 308 км будет построен к концу января 2020 года, тогда как глава российского Минпромторга Денис Мантуров называл даже более амбициозную дату — 1 января. Уже тогда срок был очевидно нереалистичным, поскольку сварка линейной части трубы даже не началась. Спустя месяц, 21 октября, глава МИД Болгарии Екатерина Захариева на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым назвала другую дату — конец 2020 года.

Александр Новак, министр энергетики РФ, 22 октября Что касается морского участка и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие издержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена.

Заявление господина Новака лучше всего соотносится со сроком строительства, который был закреплен в заключенном 18 сентября контракте между оператором болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгазом» и подрядчиком — консорциумом во главе с саудовской Arkad Engineering. Согласно контракту, подрядчик должен в течение 250 календарных дней, то есть к концу мая 2020 года, построить участок длиной 308 км от компрессорной станции «Полски-Сеновец» до границы с Сербией. Это позволит соединить сербскую и болгарскую системы, однако размер перетока не превысит 11 млн кубометров в сутки (около 4 млрд кубометров в год).

Таким образом, с лета следующего года «Газпром» сможет полностью снабжать газом Сербию с ее потреблением около 2,2 млрд кубометров в год, но переток из Сербии далее в Венгрию будет минимален.

На втором этапе, к апрелю 2021 года, подрядчик должен расширить болгарскую систему на отрезке 166 км до компрессорной станции «Провадия», а также построить две новые компрессорные станции. В результате мощность «Балканского потока» на выходе в Сербию вырастет втрое, до 12,5 млрд кубометров в год. Сама Болгария сможет получать газ из «Турецкого потока» уже с 1 января, поскольку на прошлой неделе завершила необходимые работы для запуска Трансбалканского газопровода в реверсном режиме. Это позволит также снабжать газом Румынию и потенциально — Молдавию, о чем 18 октября заявил президент этой страны Игорь Додон.

Таким образом, этой зимой Сербия будет снабжаться российским газом по привычному маршруту — через Украину и далее Венгрию. Между тем 1 января истекает контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину, что несет риски в первую очередь для Сербии, так как у страны нет доступа к иным маршрутам получения газа. По мнению Алексея Гривача из ФНЭБ, риски перебоев с поставками для Сербии невелики, так как представители России и Украины уже заявили о твердом намерении продолжить транзит газа в 2020 году, хотя пока неясно, на каких условиях. Алексей Гривач отмечает, что на случай непредвиденных обстоятельств Венгрия уже заполнила свои хранилища газа на 98%, почти до максимального объема — 6,3 млрд кубометров. В случае необходимости, заключает он, это позволит снабжать Сербию «как минимум некоторое время».

Юрий Барсуков