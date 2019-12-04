Болгария намерена ввести в строй продолжение «Турецкого потока» к концу 2020 года

Газопровод «Балканский поток» планируется ввести в работу к концу 2020 года, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в эфире телеканала bTV. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Болгария «сознательно затягивает» реализацию «Турецкого потока» на своей территории.

«Балканский поток» — это газопровод по территории Болгарии, куда должен поступить газ из уже построенной второй нитки «Турецкого потока» мощностью 15,7 млрд кубометров.

«Строительство газопровода продолжается со средней скоростью 5 км в день, а его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур <…> Надеюсь, что к концу будущего года газопровод заработает»,— сказал глава правительства Болгарии (перевод по ТАСС). Господин Бойко добавил, что сейчас траншеи для прокладки газопровода протянулись на 150 км и в них уже укладываются трубы.

Напомним, в конце сентября Бойко Борисов говорил, что газопровод до сербской границы длиной 308 км будет построен к концу января 2020 года. Позднее министр экономики России Александр Новак сообщал о том, что газовая инфраструктура в Болгарии будет готова к поставке газа в Сербию из «Турецкого потока» только к середине 2020 года.

Подробнее о возможных сроках ввода газопровода — в материале “Ъ” «"Балканский поток" придет в Сербию к лету».

О ситуации вокруг газовых тарифов — в материале “Ъ” «"Условия, которые нам предлагают, экономически неприемлемы"».