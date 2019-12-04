Путин пригрозил найти пути «Турецкого потока» в обход Болгарии

Болгария «сознательно затягивает» реализацию «Турецкого потока на своей территории, несмотря на слова о заинтересованности в проекте, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи. По его словам, если руководство Болгарии продолжит затягивать реализацию проекта, Россия найдет «другие пути» для осуществления поставок газа.

«Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали "Южный поток" (проект не был реализован, его заменили на "Турецкий поток".—“Ъ”) во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую неспешную работу»,— сказал господин Путин (запись пресс-конференции опубликована на сайте Кремля).

«Если болгары не хотят.... ну, не болгары, а болгарское руководство — мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы»,— добавил президент.

Владимир Путин уточнил, что сербский участок «Турецкого потока» от Болгарии до Венгрии практически достроен. «90% труб уже уложено, на 85% они уже готовы. Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель»,— сказал он.

Президент России также сообщил, что Сербия сможет участвовать в транзите газа через «Турецкий поток». «Мы готовы»,— сказал господин Путин.

«Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. м предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. В марте «Газпром» полностью завершил работу на линейной части газопровода через Черное море, соединив тем самым его морскую и прибрежную секции. Первая нитка «Турецкого потока» должна заработать 1 января. Сейчас идет строительство наземной части второй нитки на территории Турции.

Подробности — в материале “Ъ” «"Турецкий поток" вышел на берег».