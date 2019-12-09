Москва и Подмосковье могут создать единую систему оплаты транспорта

В Москве и Подмосковье может появиться единая транспортная платежная система, благодаря чему граждане смогут пользоваться одной картой для проезда в столице и в области, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Подмосковья Игорь Тресков. В Москве для оплаты проезда используют карту «Тройка», в области — «Стрелка». Недавно была выпущена совмещенная карта «Тройка-Стрелка».

«В перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платежная система, как для Москвы, так и для Московской области»,— пояснил журналистам министр (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 21 ноября были запущены два Московских центральных диаметра (МЦД). МЦД-1 проходит от Одинцово до Лобни, МЦД-2 — от Нахабино до Подольска. Оплатить проезд по МЦД можно и «Тройкой», и «Стрелкой». Из-за сбоев в работе МЦД проезд на две недели сделали бесплатным. С 9 декабря проезд снова стал платным.

О стоимости проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».