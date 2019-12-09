Проезд на МЦД стал платным

На Московских центральных диаметрах (МЦД) закончился период тестирования систем, сообщается на официальном сайте мэра столицы. С понедельника, 9 декабря, проезд стал платным.
«Более 2100 турникетов и валидаторов на станциях МЦД работает в штатном режиме. Билетная система функционирует корректно. Не забывайте прикладывать соцкарту москвича, "Тройку" и "Тройку-Стрелку" на вход и выход к турникетам или валидаторам!» — сообщила ЦППК в Twitter.
На МЦД установлены три тарифные зоны — центральная, пригород и дальняя. Проезд будет стоить 38, 45 и 45 + 23 руб., умноженные на число зон за пределами МЦД (одна зона — 10 км).
Фото: mos.ru
Турникеты на МЦД начали включать накануне. Уже вчера они работали на станциях «Волоколамской», «Новохохловской», «Тимирязевской», «Каланчевской», «Текстильщики», «Силикатной» и «Савеловской». Списаний за проезд не было, но требовалось приложить к турникету транспортную карту.
Два Московских центральных диаметра были запущены 21 ноября. В связи с многочисленными жалобами на сбои в работе МЦД 24 ноября проезд по ним сделали бесплатным на две недели. 9 декабря проезд снова будет платным. Расходы лягут на перевозчика — ЦППК.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД — в интервью “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».
просмотров: 60942
просмотров: 59498
просмотров: 45459
просмотров: 40237
просмотров: 34139