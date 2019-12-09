Встреча президентов России и Украины избавилась от ожиданий

В Париже 9 декабря пройдет саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии. «Нормандская четверка» не собиралась с 2016 года. Эти переговоры долго готовили, а Владимир Зеленский обещал привезти новые предложения по выполнению минских договоренностей. В Кремле их пока комментировали настороженно, и обе стороны в преддверии саммита предостерегали от завышенных ожиданий. Тем временем в Киеве второй день проходят протесты: оппозиция против каких-либо уступок Москве. Что говорят и чего ждут от этих переговоров на Украине? Выяснял Александр Рассохин.

Еще несколько месяцев назад саммит «нормандской четверки» рассматривался как мероприятие, которое может стать переломным и принести мир на Юго-Восток Украины. Владимир Зеленский, несмотря на протесты националистов, выполнил все требования Москвы, чтобы саммит состоялся: формула «Штайнмайера», «дорожная карта» реализации минских соглашений, подписана, войска Украины и непризнанных республик в трех пунктах на линии разграничения отведены. Однако, чем ближе к встрече, тем больше сомнений, что переговоры принесут реальные результаты. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель даже предостерегла от завышенных ожиданий, которые могут оставить «послевкусие разочарования».

Обсудить с Владимиром Путиным Владимир Зеленский планирует обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками, прекращение огня и вывод чужих войск с территории Донбасса. Но веры в поворотные решения нет, признается украинская журналистка Екатерина Головатая: «Мне кажется, что России невыгодно отдавать Донбасс. Более выгодно, когда на территории Украины нестабильная политическая ситуация, тогда по отношению к ней есть больше рычагов давления. Почти нереально Украине в таком состоянии вступить в Евросоюз. Я думаю, что конкретно эта встреча вряд ли принесет какой-то позитив. Разве что получится добиться следующей волны обмена военнопленными, это не несет никаких имиджевых потерь ни для России, ни для Украины. Непринципиальные вопросы могут решиться».

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Однако некоторые люди на Украине даже опасаются поворотных решений. Второй день в Киеве проходят протесты, организованные бывшим президентом Петром Порошенко, лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко и председателем партии «Голос», музыкантом Святославом Вакарчуком. Оппозиция требует от Зеленского поднять вопрос возвращения Крыма и не допустить уступок Кремлю. Но как в итоге украинский президент будет себя вести на встрече с Владимиром Путиным? Проявит ли гибкость или, наоборот, займет агрессивную позицию? Давление внутри страны, а также факто того, что это первая встреча с российским президентом, повлияют на Зеленского, предполагает украинская журналистка, пожелавшая остаться анонимной: «Скорее всего, он все-таки будет себя вести более осторожно, присматриваться, насколько можно говорить с этим человеком дальше, есть ли какие-то перспективы на будущее, потом уже как-то обсуждать что-то дальше.

Он неплохо читает людей, и у него очень хорошая команда».

Как говорят собеседники “Коммерсанта”, команда Зеленского намерена скорректировать минские соглашения. Однако Москва на изменение документа в каком бы то ни было виде не согласна. Так что, возможно, саммит обойдется и вовсе без решений. По крайней мере, в Киеве говорят о так называемом «плане Б» — заморозке конфликта в Донбассе. Такой сценарий якобы обсуждали в администрации президента, рассказал украинский журналист Максим Назаров: «Самая главная договоренность — прекращение огня по всей линии разграничения. Войну прекратили, войска отвели, заморозили конфликт. По сценарию, например, Приднестровской Молдавской Республики. Какие-то, может быть, на линии разграничения миротворцы, миссия ОБСЕ. Я думаю, что если вдруг будет неудачный “нормандский формат” и никто не будет в дальнейшем исполнять минские соглашения, то этот сценарий, наверное, таким и будет: мы отошли, не стреляем, вы делаете свое, мы — свое, друг друга не трогаем, люди не гибнут».

Как готовился саммит «нормандской четверки» Читать далее

Владимир Зеленский в сложной ситуации. На него давят как извне, так и внутри страны. Вероятно, недовольных, которые вышли на протест к зданию администрации президента, устроил бы только один сценарий — возврат Крыма и Донбасса, новый контракт по транзиту газа в Европу на выгодных для Киева условиях. Впрочем, такое развитие событий без сомнений можно назвать фантастическим. А потому итоги саммита оппозиция Зеленского уж точно сможет использовать в своих политических целях.

По информации полиции, в воскресных акциях протеста в Киеве участвовали около 8 тыс. человек.