«Надежда на успех работы “нормандской четверки” есть»

Обмен пленными, прекращение огня и вывод чужих войск с территории Донбасса — это, по словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, три первых шага, которые украинский президент намерен обсудить с главами России, Германии и Франции на встрече в Париже 9 декабря. При этом Мендель добавила, что завышенные ожидания от саммита «нормандской четверки» могут оставить «послевкусие разочарования». Сам Зеленский незадолго до поездки заявил, что ожидает от переговоров конкретных результатов. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что украинский президент оказался в непростом положении в преддверии саммита.

В 6 утра — подъем, в 7 — разгон облаков, а с 8 до 10 — подвиг. Я далек от сравнения Владимира Зеленского с Карлом Фридрихом Иеронимом фон Мюнхгаузеном, но амбициозность задач, которые намерен решить украинский президент, очень напоминает расписание дня знаменитого барона в исполнении Олега Янковского. Как вы помните, на 16.00 еще была запланирована война с Англией, которую удалось предотвратить благодаря вовремя подоспевшему сообщению газет о признании короной независимости американских штатов. Разговоры о войне и мире будут идти и на встречах в Париже, и было бы очень неплохо, если проблемы решились столь же элегантно, как в шедевре советского кинематографа. Во всяком случае, украинская сторона явно рассчитывает на такой исход поездки во Францию. В заявлениях, сделанных накануне, Зеленский дал понять, что у него есть некий новый подход к реализации минских соглашений. Однако озвучивать подробности до встречи с российским президентом он отказался. Мол, одно дело — заочные рассуждения, и совсем другое — разговор, когда собеседники смотрят друг другу в глаза.

Зеленский последователен. Закончить войну можно только в рамках прямого диалога — с этой идеей он победил на выборах, и поэтому 9 декабря у него по-настоящему день икс — пан или пропал. Однако капканы подстерегают, как в случае достижения каких-то результатов, так и в отсутствие таковых. И даже непонятно, что опаснее.

Если саммит пройдет впустую, то Москва с легкостью возложит ответственность на него как на неопытного и неготового к серьезным решениям политика, а любой компромисс с радостью будет подан внутренней оппозицией как предательство национальных интересов.

Собственно, сторонники Петра Порошенко уже открыто говорят о «зраде». Пока на уровне ощущений и предчувствий, но палатки и полевые кухни для очередного Майдана уже готовы. И для их появления на Крещатике может даже не понадобиться никаких подписанных документов. Просто представьте, что после беседы тет-а-тет Владимир Путин заявляет, что диалог был прекрасным и стороны договорились о нейтральном статусе Украины, например, то есть без вступления в НАТО — шах и мат. Оправданий Зеленского никто уже и слушать не будет.

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Но есть и хорошие новости. Взять хотя бы тот факт, что до сегодняшнего дня диалоги российского и украинского лидеров всегда приводили к практическим результатам. Обмен военнопленными и возвращение Киеву военных катеров, арестованных в Керченском проливе, состоялись именно по итогам прямых телефонных звонков. Так что надежда на успех работы «нормандской четверки» есть — на обмен всех пленных, разведение войск и, чем черт не шутит, начало нормализации отношений. Ведь как подметил когда-то погибший от рук экстремиста израильский премьер Ицхак Рабин, «мир заключают не с друзьями, а с врагами». Возможно, сегодня тот самый день.