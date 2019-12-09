Владимиру Зеленскому спели на дорогу

В воскресенье в Киеве прошли протестные акции, приуроченные к встрече «нормандской четверки» в Париже. Организаторы акций задумали их как напутствие президенту Зеленскому: народ не потерпит капитуляции и предательства национальных интересов. Главным событием в итоге стал митинг-концерт, организованный партией Петра Порошенко «Европейская солидарность», на который пригласили представителей других политических сил. С подробностями из Киева — корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

Митинги в Киеве и других городах Украины, намеченные на 8 декабря, были анонсированы сразу после того, как была согласована новая дата встречи «нормандской четверки». Присоединиться к ним призывали самые разные силы: от националистов и ветеранских организаций до студенческих союзов и неформальных объединений журналистов. Часть митингов была заявлена как неполитические собрания.

Их участников заранее попросили приходить в центры городов без символики политических партий и движений и не выдвигать никаких других лозунгов, кроме тех, которые имеют непосредственное отношение к парижским переговорам.

Впрочем, самым масштабным в итоге стал митинг, организованный политиками и проводившийся по инициативе трех парламентских партий, которые, по некоторым сведениям, приступили к формированию в Раде оппозиционной коалиции,— «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины». Руководители всех трех политических сил призвали своих сторонников выйти на киевский Майдан и указать президенту Зеленскому на те «красные линии», переходить которые главы оппозиционных партий считают невозможным. Созванная ими акция носила название «Красные линии для Зе».

При этом формально митинг, как и другие прошедшие в этот день протестные акции, вообще не должен был состояться. Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об общенациональном трауре по погибшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным на вечер воскресенья, в результате пожара погибло десять человек, при этом под завалами частично обвалившегося здания продолжались работы по поиску пропавших без вести. Президент, объявляя траур, напомнил, что по закону в дни поминовения не проводится никаких массовых мероприятий.

«Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гулянья. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины»,— говорится в сообщении, сопровождающем указ президента Зеленского.

Его оппоненты выразили недоумение из-за назначения траурного дня именно на 8 декабря, тогда как первые похороны погибших в Одессе пришлись на 7 декабря.

Оппозиция посчитала указ политически мотивированным. «Использовать опцию «объявления дня траура по погибшим» с чисто политическими целями, зная о масштабных, шумных оппозиционных акциях в этот день,— это только для советников Зеленского кажется тонким макиавеллевским шагом. Для всех остальных предельно ясно, что раз он на такую подлость пошел, то плевать ему на жертв трагедии»,— написал в Facebook пресс-секретарь оппозиционных «Национальных дружин» Роман Чернышев.

В команде действующего президента в долгу не остались: депутаты от «Слуги народа» и связанные с главой государства чиновники не преминули напомнить, что Петр Порошенко — один из организаторов нынешнего митинга — в бытность свою президентом Украины неоднократно заявлял, что любые массовые выступления оппозиции и любая угроза новой революции со стороны недовольных играют в военное время только на руку врагу.

Этими напоминаниями, а также призывами соблюдать законы и не идти на поводу у провокаторов дело и ограничилось — активно мешать проведению митинга власти не пытались.

Митинг «Красные линии для Зе» выглядел скорее как партийная акция «Европейской солидарности» Петра Порошенко, на которую для разнообразия пригласили представителей других политических сил. Над многотысячной толпой, собравшейся на Майдане, развивались только флаги партии господина Порошенко и националистической «Свободы», которая, как всегда, использовала возможность показать себя перед демонстрантами и теми, кто следил за происходящим через телевизионные или интернет-трансляции. Глава «Голоса» Вячеслав Вакарчук, один из тех людей, кто от лица своей парламентской партии призывал украинцев выйти на Майдан и тем самым уже заслужил место в списке выступающих, вообще держался на максимальном удалении от сцены и куда охотнее общался с окружавшими его друзьями и знакомыми, чем с журналистами.

Ведущим акции был известный украинский шоумен Сергей Бриль, который прежде снимался в проектах «Квартала 95» Владимира Зеленского, а несколько месяцев назад вел съезд пророссийского «Оппозиционного блока». Судя по его резюме, доступному в интернете, господин Бриль берет по 3 тыс. гривен (около 8 тыс. руб.) за одну минуту своего выступления. То есть его услуги, с учетом того, что акция продолжалась около двух часов, могли обойтись организаторам в сотни тысяч гривен.

Начался митинг с той же песни, которая открывала масштабную весеннюю акцию в поддержку Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» накануне второго тура президентских выборов — группа Ot Vinta! исполнила для собравшихся несколько куплетов о ценности друга, рядом с которым ничего не страшно.

Несколько месяцев назад исполнение этой песни сопровождалось демонстрацией на экранах по бокам сцены портретов господина Порошенко. Сейчас этого уже не понадобилось.

Наверное, потому, что все и так знают, кто же тот друг, на которого всегда можно положиться. Кстати, сам Петр Порошенко тоже выступил на митинге. Правда, уже ближе к его окончанию. Первым же после музыкального вступления на сцену поднялся экс-спикер Рады Андрей Парубий. Он говорил о необходимости всегда помнить о суверенитете Украины, обращался к отправляющейся в Париж украинской делегации с призывами не поддаваться Путину и сберечь Украину для потомков.

«Израиль свой береги, шепелявый!» — по-русски крикнул в ответ на слова действительно страдающего от нарушений речи экс-спикера какой-то невысокий мужчина с металлическими зубами, которого окружающие тут же заставили замолчать, угрожая лишить и металлических зубов.

Был ли это один из тех самых провокаторов, о появлении которых предупреждали и полицейские, и организаторы митинга, неизвестно. Столкнувшись с угрозами, мужчина вскоре затерялся в толпе и уже никак себя не проявлял.

Вообще, если в толпе и были провокаторы, то задачу свою они явно не выполнили — митинг, а скорее даже митинг-концерт, в ходе которого политические выступления сменялись музыкальными номерами, прошел спокойно. Лишь иногда, когда выступающие уж слишком отклонялись от оппозиционной повестки, рассказывая не о недостатках президента Зеленского или его готовности сдать страну, а о чем-то другом, толпа напоминала им о целях митинга, скандируя лозунги вроде «Позор Зе», «Нет капитуляции» и «Зе — за решетку».

На этом фоне выступление экс-президента Петра Порошенко можно было назвать миролюбивым и едва ли не примирительным по отношению к Владимиру Зеленскому. Он, конечно, не упустил случая вставить несколько шпилек. Например, когда напомнил толпе о сделанных около года назад заявлениях тогда еще частного лица Владимира Зеленского о готовности встать на колени перед российским президентом, если это поможет добиться мира в Донбассе, и призвал господина Зеленского не делать этого в Париже.

Речь бывшего президента была длинной и эмоциональной, он напомнил, что украинцы не дадут новой власти отказаться от евроатлантического вектора развития, не согласятся на федерализацию и не пойдут на переговоры с представителями так называемых ЛНР и ДНР. Но закончилась она все же на позитивной ноте. «Мы искренне желаем успеха украинской делегации в Париже завтра. Мы верим в нашу победу, но и не допустим поражения! Мы сильны, потому что мы вместе! Слава Украине!» — уже под конец своего выступления сказал Петр Порошенко.

Это выступление стало последним на митинге, но оппозиционный марафон на этом не закончился.

Через несколько часов после ухода с Майдана Петра Порошенко и его соратников в центре Киева началась новая акция, организованная общественным «Движением сопротивления капитуляции».

Участники этой акции намерены разбить под офисом президента палаточный городок, который обещают превратить в центр новой революции, в случае если Владимир Зеленский пойдет в Париже на уступки, которые оппозиция посчитает недопустимыми.