В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа

В Белом доме не исключают встречу главы российского МИДа Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, администрация работает над этим вариантом, заявил советник по нацбезопасности американского президента Роберт О'Брайен. Во время встречи у сторон будут «общие разговоры о контроле над вооружениями», сообщил он. Визит господина Лаврова в Вашингтон ожидается 10 декабря.

«Я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим»,— сказал господин О'Брайен в интервью CBS News. Отвечая на вопрос о цели визита, он заявил, что речь идет о «взаимности».

«Когда Помпео приезжал в Россию, Путин видел его. Одна из вещей, о которых мы говорили с китайской и российской стороной — мы хотим взаимности. Путин встретился с ... Помпео. Я думаю, с точки зрения взаимности — это то, что мы ищем. Но мы также ищем и некоторые другие вещи. Посмотрим, сможем ли мы их получить»,— добавил советник.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел России подтвердило проработку визита Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря. До официального подтверждения о возможной поездке главы российского МИДа в США сообщал “Ъ”.

Как выяснил “Ъ”, в США господин Лавров встретится с госсекретарем Майком Помпео и, возможно, с другими высокопоставленными официальными лицами. Последний визит Сергея Лаврова в Вашингтон состоялся в мае 2017 года. Президент США Дональд Трамп принял его в Белом доме.

О визите 2017 года — в публикации “Ъ” «За дачи исключительной важности».

О новом российско-американском визовом скандале — в публикации “Ъ”.