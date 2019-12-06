МИД подтвердил проработку визита Лаврова в США 10 декабря

Министерство иностранных дел России подтвердило проработку визита Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря. Ранее о возможной поездке главы российского МИДа в США сообщал “Ъ”.

«Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря готовится»,— сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По информации “Ъ”, в США господин Лавров встретится с госсекретарем Майком Помпео и, возможно, с другими высокопоставленными официальными лицами. Последний визит Сергея Лаврова в Вашингтон состоялся в мае 2017 года. Президент США Дональд Трамп принял его в Белом доме.

О визите 2017 года — в публикации “Ъ” «За дачи исключительной важности».

О новом российско-американском визовом скандале — в публикации “Ъ”.