Лавров может посетить Вашингтон 10 декабря

По информации “Ъ”, «в активной проработке» визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря. В США глава МИД РФ, как ожидается, встретится с госсекретарем Майком Помпео и, возможно, с другими высокопоставленными официальными лицами.

После публикации новости в “Ъ” эту информацию в МИД РФ подтвердили новостным агентствам.

Вчера, 4 декабря, стало известно, что члены делегации Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы. В сентябре посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать господина Лаврова в его поездке на Генассамблею ООН.

Последний визит Сергея Лаврова в Вашингтон состоялся в мае 2017 года. Президент США Дональд Трамп принял его в Белом доме. Также российский министр провел переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Подробнее о визите 2017 года читайте в публикации “Ъ” «За дачи исключительной важности».

О новом визовом скандале читайте в публикации “Ъ”.

Елена Черненко