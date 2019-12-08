Собянин заявил о завершении программы реновации в 2032 году

В 2032 году предполагается завершение проекта реновации Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Говоря о масштабе программы, он назвал его «гигантским».

«В 2032 году окончание этого проекта должно быть. Мы видим сегодня, что большинство объемов будет реализовано за эти сроки»,— рассказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Также мэр рассказал, что планов по дальнейшему расширению Москвы нет. «Нет, я вам ответственно заявляю, таких планов нет»,— ответил он на вопрос, будет ли Москва расширяться дальше.

Программа реновации заметно скорректировала в Москве рынок вторичной недвижимости. Квартиры в домах под снос стали покупать быстрее и охотнее. За последние полгода число предложений в этой категории выросло почти в три раза.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Квартиры в домах под снос стали покупать охотнее».