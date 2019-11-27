«Квартиры в домах под снос стали покупать охотнее»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему москвичи стали быстрее скупать недвижимость в хрущевках.

Программа реновации заметно скорректировала в Москве рынок вторичной недвижимости. Квартиры в домах под снос стали покупать быстрее и охотнее. За последние полгода число предложений в этой категории выросло почти в три раза. Если еще в апреле в базе портала Domofond.ru было почти 280 объявлений о продаже таких лотов, то в октябре — уже 822.

Одновременно с предложением увеличился и спрос, точнее, запрос на покупку, причем даже более существенно. Рост составил чуть менее 300%. Чаще искали и ищут однокомнатные квартиры. Пик интереса был зафиксирован экспертами в августе, после обозначилось постепенное снижение. При этом цены на недвижимость, попавшую в столичную программу реновации, не особенно изменились — лишь немного подросли на 1,5%. Если полгода назад «квадрат» в этом сегменте стоил в среднем 185 тыс. руб., то в октябре – 188,5 тыс. руб.

Брокеры уверены, что отмеченный рост интереса к квартирам в домах под реновацию связан в первую очередь с увеличением предложения. Цены на квартиры в пятиэтажках под снос существенно ниже, чем, к примеру, в новостройках или других современных домах. Но спрос не всегда означает в итоге выход на сделку. И далеко не все предложения найдут своих покупателей. Реальные сделки не покрывают в действительности объем растущего предложения. Потенциальные покупатели, интересующиеся этой категорией квартир как для собственного проживания, так и в качестве инвестиции, зачастую считают, что цены на жилье под снос завышены. Но старые владельцы не готовы к большим дисконтам.