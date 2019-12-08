Пентагон назвал «совершенно неверной» информацию об отправке 14 тыс. военных на Ближний Восток

Пентагон не планирует в ближайшее время дополнительно отправлять на Ближний Восток значительные силы, говорится в опубликованном заявлении министра обороны США Марка Эспера. Ранее американские СМИ сообщали о возможности наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих.

«Мы никогда не обсуждали и не рассматривали вопрос об отправке 14 тыс. дополнительных войск на Ближний Восток. Сообщения об этом совершенно неверны. Министерство обороны всегда будет готово ответить на будущие действия наших противников, если и когда они возникнут»,— сказано в заявлении.

5 декабря The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих.

По данным Fox News, речь идет об отправке 7 тыс. военных. Телеканал добавил, что 5 декабря на слушаниях в Сенате замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд подтвердил, что Вашингтон хочет увеличить группировку сил на Ближнем Востоке. Сколько именно военных могут дополнительно отправить в регион, замглавы Пентагона не уточнил.

В мае СМИ писали, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, но президент США Дональд Трамп это не подтвердил. Позднее появилась информация, что президент США решил отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент, в том числе противоракетные комплексы Patriot и разведывательный самолет.

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