Fox News: Пентагон хочет увеличить число военных на Ближнем Востоке на 7 тыс.

Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительного числа военных на Ближний Восток для противостояния «растущей угрозе со стороны Ирана», сообщает Fox News со ссылкой на источники в американском военном ведомстве. По их словам, США могут направить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих. Кроме того, Вашингтон усилит военное присутствие в регионе за счет подразделений воздушной и противоракетной обороны, а также дополнительных военных кораблей, утверждают собеседники телеканала.

По данным Fox News, с мая Пентагон отправил на Ближний Восток более 14 тыс. военных в дополнение к уже дислоцированным там 60 тыс. военнослужащим. The Wall Street Journal писала, что США могут направить на Ближний Восток 14 тыс. солдат, но в Пентагоне эту информацию не подтвердили, сказав, что пока не приняли окончательного решения о расширении военной группировки.

Как добавляет Fox News, 5 декабря на слушаниях в Сенате замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд подтвердил, что Вашингтон хочет увеличить группировку сил на Ближнем Востоке. Сколько именно военных могут дополнительно отправить в регион, замглавы Пентагона не уточнил.

В мае СМИ писали, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, но президент США Дональд Трамп это не подтвердил. Позднее появилась информация, что президент США решил отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент, в том числе противоракетные комплексы Patriot и разведывательный самолет.

О политике США на Ближнем Востоке читайте в публикации “Ъ FM”.