Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп действует на Ближнем Востоке?

«Не упрямься, не будь дураком! Позвоню тебе позже» — Дональд Трамп написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану. Американский президент попытался убедить своего турецкого коллегу пойти на переговоры с курдами. Турецкие войска проводят военную операцию против их отрядов на севере Сирии. В письме, которое обнародовали американские СМИ, Трамп призвал Эрдогана заключить с ним «хорошую сделку»: «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а мне придется это сделать». При этом ранее США начали выводить свои войска с севера Сирии. Конгресс США, Пентагон и союзники по НАТО раскритиковали такой решение Дональда Трампа. По их мнению, Штаты бросили курдских союзников. Дебаты по поводу политики на Ближнем Востоке были настолько острыми, что встреча президента с законодателями переросла в ругань. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как пишет Bloomberg, встреча по сдерживанию последствий сирийского кризиса пошла не так после того, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер процитировал бывшего главу Пентагона Джеймса Мэттиса, который предрек возрождение запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», если США ослабят давление в Сирии. Дональд Трамп заявил, что Мэттис — «самый переоцененный генерал в мире», и вообще, победа над террористами — заслуга самого Трампа. А затем американский президент разругался со спикером Конгресса Нэнси Пелоси: он называл ее третьесортным политиком. Она в ответ заявила, что все пути Дональда Трампа ведут к Владимиру Путину. В итоге лидер демократов в Сенате Шумер и Пелоси покинули встречу, республиканцы объявили, что они используют ситуацию для внутриполитической борьбы. А Трамп якобы еще несколько часов насмехался над Пелоси и к ночи продолжил делать это в Twitter. Шансов обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в итоге не было, заключает Bloomberg.

По мнению колумниста NBC News, Дональд Трамп действует на Ближнем Востоке сугубо в своих интересах. Он угрожал Реджепу Тайипу Эрдогану разрушительными санкциями за нападение на курдов, но на самом деле не сможет загнать турецкого лидера в угол. Трамп хочет вернуть американские войска домой и подать это на родине как внешнеполитический успех, поэтому эффективно сдерживать турок не захочет и не станет. К тому же Эрдоган умело играет на противоречиях США и России в Сирии и упорно, шаг за шагом, усиливает влияние Турции на землях, которые когда-то были под властью Османской империи. На этом пути турецкий лидер неизбежно теряет расположение своих партнеров в США и Европе, и резкое письмо Трампа Эрдогану — свидетельство того, что мосты почти сожжены.