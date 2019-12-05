США могут направить на Ближний Восток 14 тысяч солдат

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal.

Также туда могут направить более десятка кораблей и другой военной техники. Все это будет сделано для противодействия Ирану. Развертывание дополнительных сил может удвоить число американских военных, отправленных в регион с начала наращивания присутствия в мае. Ожидается, что господин Трамп примет решение в этом месяце.

В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.

Позже появились сообщения, что президент США решил отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. Как передавали СМИ, на Ближний Восток предполагалось направить противоракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и «необходимые силы» военных для обеспечения «дальнейшего сдерживания».

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