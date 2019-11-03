От кровного до служебного

В Москве застрелили начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Расследование преступления, которое может быть связано как со служебной деятельностью подполковника полиции, так и даже с кровной местью, взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Преступление было совершено в 18:20 на улице Академика Анохина. Неизвестный, быстро подойдя к стоявшим у автомобиля во дворе дома №2 Ибрагиму Эльджаркиеву и его брату Ахмеду, произвел в них с десяток выстрелов из пистолета, после чего скрылся на машине BMW X7. Этот автомобиль и его владельца Александра Пьянкова вскоре нашли. Оказалось, что он не скрывался с места нападения, не имеет никакого отношения к случившемуся, и в это время ездил с детьми в цирк.

У иномарки же, если полиция не ошиблась при объявлении плана «Перехват», скорее всего были так называемые двойные номера — госномер-дублер использовался преступниками на похожей машине.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следственные органы комитета по Москве возбудили уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Расследование преступления взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, распорядившийся отправить на помощь столичным следователям опытных работников центрального аппарата следственного ведомства. Потом дело передали в центральный аппарат СКР.

Ибрагиму Эльджаркиеву было 36 лет, вместе с женой он воспитывал троих детей. Работать в правоохранительных органах он начал в 2004 году, поступив на службу в региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы.

В 2016 году, после ликвидации ФСКН, он перешел на службу в органы внутренних дел, возглавив Центр по противодействию экстремизму. Следует отметить, что его предшественник на посту начальника ЦПЭ Тимур Хамхоев (в составе организованной группы силовиков) по приговору военного суда получил семь лет колонии общего режима за пытки задержанных и другие преступления. После этого в ЦПЭ решили назначить его руководителем человека со стороны, не связанного не только с борьбой с экстремизмом, но и с полицией.

По данным МВД Ингушетии, под непосредственным руководством господина Эльджаркиева и при его личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности. За это майору Эльджаркиеву досрочно присвоили звание подполковника. Кроме того, его наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка».

При этом сотрудники ЦПЭ фактически были на вторых ролях — основную работу по противодействию экстремистам и боевикам проделывают их коллеги из регионального УФСБ и чекисты из других регионов, которых постоянно направляют в командировки в эту республику.

ЦПЭ же активно занимался ингушской оппозицией, в том числе в связи с недавними массовыми акциями протеста.

В Москве, по неофициальным данным, подполковник Эльджаркиев числился в командировке — он учился в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В таких командировках подполковник, находившийся под госзащитой, пребывал без охраны, чем, очевидно, и воспользовались киллеры.

Усиленно охранять офицера стали после того, как в январе этого года его вместе с коллегами в Mercedes едва не расстреляли из автоматов. Во время покушения ранения получили трое полицейских, один из которых позже скончался. По официальной версии, нападение являлось делом рук местных экстремистов, а по неофициальной — местью за гибель Ибрагима Белхороева — убитого в конце 2018 года лидера секты баталхаджинцев (в ней состоят около 5 тысяч человек) действующей в Ингушетии. Родственники Белхороева, объявившие награду в 30 млн руб., считали, что к преступлению могли быть причастны сотрудники ЦПЭ.

Конфликты, которые могли стоить жизни офицеру, возникали и в самом центре, поскольку подполковник решил убрать из него сотрудников, причастных к серьезным нарушениям, но не оказавшихся под следствием.

При этом сами участники расследования не исключают, что в поиске заказчиков и исполнителей преступления их могут опередить многочисленные родственники и друзья подполковника Эльджаркиева, которые разберутся с ними сами.

Николай Сергеев