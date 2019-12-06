СКР отчитался о задержании убийц начальника центра «Э» по Ингушетии

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании организованной преступной группы, которая совершила убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. В ходе операции, которая была проведена 6 декабря в Москве и Ингушетии, был задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников группировки. В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению, отмечает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ведомство опубликовало кадры, на которых Хасана Полонкоева доставляют в Следственный комитет.

По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», Хасан Полонкоев — известный в Ингушетии бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций. По данным из ЕГРЮЛ, Хасан Полонкоев в настоящее время не руководит ни одной компанией, а компании, где он был совладельцем находятся в стадии ликвидации или уже ликвидированы.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета, нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. Ранее “Ъ” сообщал, что по делу задержаны пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Водитель выдал секту».

О версиях убийства — в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».