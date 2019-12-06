Еще одного фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

Бывшего руководитель службы пожаротушения Андрея Бурсина, который обвиняется в халатности по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (ч. 3 ст. 293 УК РФ), выпустили из СИЗО, сообщает «РИА Новости». Сегодня, 6 декабря, истек срок его ареста. Следствие полагает, что Андрей Бурсин «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара».

В конце октября из СИЗО выпустили еще троих человек: бывшего начальника пожарного расчета Сергея Генина (обвиняется в халатности), директора ООО «Системный интегратор» Игоря Полозиненко (обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности) и его подчиненного, инженера ООО «Системный интегратор» Александра Никитина (обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности).

Обвиняемыми по делу также проходят гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Срок их ареста продлили до 26 января 2020 года.

25 марта 2018 года в Кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек. После трагедии было возбуждено три уголовных дела. По первому из них обвиняемыми считаются восемь человек.

17 октября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении из СИЗО четырех человек. Для четырех других фигурантов дела — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, экс-техдиректора фирмы Георгия Соболева, бывшего главы компании—арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок и сотрудника ЧОП «Центр защиты» Сергея Антюшина — гособвинитель попросил продлить содержание в СИЗО.

Ранее “Ъ” сообщал, что Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово. В халатности обвиняются экс-руководитель регионального МЧС Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев. По версии следствия, они не принимали никаких мер к проверке ТРЦ, где количество нарушений пожарной безопасности зашкаливало.

Подробнее о выходе обвиняемых из СИЗО — в публикации “Ъ” «В деле "Зимней вишни" заканчиваются аресты».

О втором уголовном деле — в материале “Ъ” «Для пожарных нашлась халатность в "Зимней вишне"».