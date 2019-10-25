Троих фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Троих фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово — Сергея Генина, Игоря Полозиненко и Александра Никитина — освободили из СИЗО. В полночь 26 октября по местному времени (25 октября 20:00 мск) истек срок их ареста. Суд решил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Сергей Генин — бывший начальник пожарного расчета, обвиняется в халатности;

Игорь Полозиненко — директор ООО «Системный интегратор», обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности;

Александр Никитин — инженер ООО «Системный интегратор», подчиненный Игоря Полозиненко, обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности.

При выходе из следственного изолятора фигуранты дела отказались отвечать на вопросы журналистов и сразу пошли к автомобилям. 29 октября они должны будут прийти на заседание по уголовному делу.

Позднее из СИЗО также должен выйти Андрей Бурсин — бывший руководитель службы пожаротушения, который обвиняется в халатности. Срок его ареста истекает 6 декабря.

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек. После трагедии было возбуждено три уголовных дела. По первому из них обвиняемыми считаются восемь человек.

17 октября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении из СИЗО четырех человек. Для четырех других фигурантов дела — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, экс-техдиректора фирмы Георгия Соболева, бывшего главы компании—арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок и сотрудника ЧОП «Центр защиты» Сергея Антюшина — гособвинитель попросил продлить содержание в СИЗО.

Подробнее о рассмотрении уголовного дела — в публикации “Ъ” «В деле "Зимней вишни" заканчиваются аресты».